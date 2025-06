Myrta Merlino oggi chiude (per sempre) con Pomeriggio 5: spunta la sostituta a sorpresa Myrta Merlino, oggi, 'saluta' per sempre Pomeriggio 5 e i suoi telespettatori. Tra i possibili sostituti, spunta anche (a sorpresa) il nome di Sabrina Scampini

Dopo gli ascolti più che deludenti e il fallito tentativo di risollevarne le sorti, oggi pomeriggio, venerdì 6 giugno 2025, Myrta Merlino dirà definitivamente addio a Pomeriggio 5 e ai suoi telespettatori. La scelta di Mediaset (di cambiare conduzione) era inevitabile: la conduttrice partenopea non è riuscita ad avvicinarsi ai numeri di Barbara d’Urso e questo ha permesso a La Vita In Diretta, condotta da Alberto Matano su Rai 1, di avere sempre la meglio in termini di share. Merlino, però, non dovrebbe lasciare Mediaset: per lei, infatti, si starebbe valutando l’assegnazione di un talk settimanale su Rete 4. Chi prenderà, dunque, il timone di Pomeriggio 5? Sono diversi i nomi che circolano, uno in particolare, è spuntato a sorpresa. Vediamo tutti i dettagli.

Pomeriggio 5, oggi l’addio di Myrta Merlino

L’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 è ormai certo, ed ecco che impazza già il toto-nomi. Di recente, ne sono circolati diversi, ma andiamo con ordine. Alessandra Viero condurrà Pomeriggio 5 News, l’edizione estiva del noto programma pomeridiano, che dovrà confrontarsi con la concorrenza di Estate in diretta, affidato a Gianluca Semprini e Greta Mauro. Come vi abbiamo anticipato, sono tanti i nomi che sono stati presi in considerazione per la conduzione del format madre. Alfonso Signorini, che sarebbe stato preso inizialmente in considerazione, ha scelto di declinare la proposta. Anche Dario Maltese era tra i candidati, ma sembra destinato alla versione estiva di Mattino 5, oltre a restare una presenza fissa del Tg5 delle 20:00, ruolo considerato irrinunciabile per l’azienda.

Post-Merlino, spunta Sabrina Scampini

Un altro nome super apprezzato (anche se ancora privo di conferme ufficiali) è quello di Cesara Buonamici. Inoltre, a sorpresa, circola anche l’ipotesi di Sabrina Scampini, giornalista con una lunga carriera in Mediaset e attualmente impegnata nella fascia pomeridiana con Diario del giorno su Rete 4. In caso di conferma, per lei si tratterebbe semplicemente di un passaggio di rete nella stessa fascia oraria. Considerata la sua esperienza, sarebbe una scelta del tutto naturale. Ma non è finita qui: tra i possibili volti per la conduzione c’è anche Simona Branchetti, professionista stimata e già rodata in ambito informativo. Ma la lista potrebbe ampliarsi con altri nomi interni a Mediaset, già attivi nel campo della conduzione.

Mediaset e la rivoluzione di Pomeriggio 5

Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe intenzione di ‘rivoluzionare‘ Pomeriggio 5. In che senso? Alleggerendone i toni e affidandolo a una figura sì, autorevole, ma anche rassicurante, che sappia entrare in empatia con il pubblico e che riesca a fidelizzarlo.

