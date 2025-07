Silvia Toffanin porta Verissimo in prima serata con ospiti pazzeschi: chi si sarà (oltre Maria De Filippi) Stando alle ultime indiscrezioni il nuovo format del talk show di Canale 5 per il prime time potrà contare su dei super-ospiti come Elodie e Giorgia Meloni

Verissimo sbarca in prima serata e Silvia Toffanin fa le cose in grande. Come annunciato alla presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione 2025/26, infatti, il talk show di punta del weekend di Canale 5 approderà nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. Toffanin potrà contare su dei super-ospiti e tra i primi nomi emersi – oltre a quello di Maria De Filippi – ci sarebbero anche quelli di Elodie e Giorgia Meloni. Scopriamo tutti i dettagli.

Verissimo in prime time: la nuova ‘era’ di Silvia Toffanin

A quasi vent’anni dal suo debutto al timone del programma, Silvia Toffanin si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia di Verissimo. Come confermato alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, infatti, il talk show sbarcherà nella prima serata di Canale 5 a partire dalla prossima stagione. Pier Silvio Berlusconi ha dimostrato di nutrire grande fiducia nella sua compagna televisivamente parlando e ha deciso di puntare forte su Verissimo, che approderà per la prima volta nel prime time della rete ammiraglia Mediaset, ma non è tutto. Per l’occasione, infatti, Silvia Toffanin potrà fare le cose in grande, a partire dal format e dal cast.

Verissimo prime time si ispirerà a L’Intervista di Maurizio Costanzo, concentrandosi dunque su ampie chiacchierate con personaggi della televisione, della musica e in generale dello spettacolo, ma anche della politica. Si tratterà di incontri intimi ad alta intensità emotiva, durante i quali Silvia Toffanin si ritroverà faccia a faccia con l’ospite all’interno di un "cubo" che riprenderà proprio la scenografia dello show di Costanzo.

I super-ospiti in programma: non solo Maria De Filippi

Tra le novità principali in casa Mediaset annunciate alla presentazione dei palinsesti (oltre al ‘doppio’ Grande Fratello e il nuovo access prime time), Verissimo prime time potrà contare su dei nomi di primo livello. Silvia Toffanin accoglierà in studio in prima serata dei super-ospiti, a partire da Maria De Filippi, ma non solo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, durante l’ospitata della padrona di casa Fascino ci sarà anche l’amica Mara Venier (in collegamento). Spazio poi ad altri due nomi bomba: a Verissimo potrebbe infatti esserci Elodie (forse affiancara dalla sua amica el cuore Diletta Leotta) e persino il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Se confermata, la premier potrebbe essere la figura chiave per lanciare il ‘nuovo’ talk show di Canale 5 nel prime time della prossima stagione televisiva.

