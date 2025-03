Silvia Toffanin, dove vive con Pier Silvio Berlusconi: la villa con 9 stanze e 7 bagni a Portofino Il valore dell'immobile da 1300 mq pare si aggiri intorno ai 20 milioni di euro: per ristrutturalo sono serviti due anni.

Ancora un weekend con le emozionanti interviste di Verissimo, condotte come sempre da Silvia Toffanin. Il talk del pomeriggio del fine settimana di Canale 5, continua a macinare ascolti, grazie agli ospiti e al talento della padrona di casa che dai tempi di Passa Parola ha fatto parecchia gavetta e strada. Della sua carriera sappiamo ogni cosa, e in parte anche della sua vita privata che condivide dal 2002 con Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, da cui ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, venuta al mondo il 10 settembre 2015.

La coppia ha sempre difeso la propria privacy, tenendo il loro amore lontano dalle luci dei riflettori, e le poche uscite pubbliche lasciano sempre il segno. Come la recente sorpresa che l’imprenditore ha fatto alla conduttrice nell’ultima puntata di This Is Me. I due hanno sempre vissuto con i figli a cavallo tra Milano e la Liguria, nel Castello di Paraggi (conosciuto anche come Villa Bonomi Bolchini), vicino a Santa Margherita Ligure. Lo scorso anno, inoltre, la famiglia pare abbia anche terminato i lavori di ristrutturazione di Villa San Sebastiano a Portofino, dimora acquistata nel 2022 per 20 milioni di euro.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la villa da 20 milioni sul promontorio di Portofino

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin tengono molto alla loro privacy. Per questo non è del tutto chiaro quale sia la loro residenza principale. Nel 2024, quando uscì la notizia del loro trasferimento a Villa San Sebastiano, il TgCom smentì tutto: l’ad Mediaset e la sua famiglia sarebbero rimasti ancora nella casa di sempre, quella a Santa Margherita Ligure. Eppure da più parti l’indiscrezione sulla fine dei lavori di ristrutturazione, durati quasi due anni, della dimora a Portofino, fecero pensare a tutti che la coppia sarebbe andata lì a vivere. Dove abitino o meno è però relativo, dato che la grande residenza sul famoso promontorio ligure è di loro proprietà, acquistata dall’imprenditore nel 2022 per 20 milioni di euro.

La proprietà immobiliare 1.300 metri quadrati, risale al Cinquecento ed è affacciata direttamente sul Golfo del Tigullio. Presenti al suo interno anche un frutteto, un uliveto e un vigneto, oltre a una piscina e alla cappella votiva di San Sebastiano. Al suo interno, come riporta Elle, la casa ha nove stanze e sette bagni, ed è stata ristrutturata nel rispetto del suo valore storico e architettonico. I colonnati, infatti, sono stati ricavati in origine proprio dai materiali degli scavi realizzati per costruirla nel 1500, e tuttora sono presenti. Poi, nell’Ottocento pare che fosse stata trasformata in convento e ancora, nella Seconda Guerra Mondiale divenne una base dei soldati tedeschi per via della sua posizione strategica. Infine, negli Anni ’70, la penultima ristrutturazione per mano dell’architetta Gae Aulenti.

