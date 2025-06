Gianluigi Nuzzi 'vince' Pomeriggio 5, la mossa per 'spegnere' Alberto Matano: cosa succede Secondo voci di corridoio, il conduttore di Quarto Grado sarebbe a un passo dal sostituire Myrta Merlino a Pomeriggio 5. E i suoi numeri fanno tremare i competitor Rai.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

I giochi sono quasi fatti. Il successore di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, tanto cercato dai vertici del Biscione in questi mesi, potrebbe essere a un passo. Le ultime voci parlano infatti di un notevole interessamento per Gianluigi Nuzzi, finora ottimo conduttore di Quarto Grado (con risultati davvero incoraggianti). Sarebbe una scelta controcorrente, forse, quella di puntare su un nome meno ‘di moda’, ma in teoria capace di dare un valore sicuro all’ex programma di Barbara D’Urso su Canale 5. E se Nuzzi fosse sul serio il prescelto, allora la competizione con Alberto Matano potrebbe farsi estremamente serrata. Vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Canale 5, la scelta di Gianluigi Nuzzi per Pomeriggio 5

Le ultime ore hanno portato possibili stravolgimenti in casa Mediaset. Perché pare che Canale 5 sia a un passo dal designare il successore di Myrta Merlino, e chiudere un capitolo – quello post-Barbara D’Urso – tutt’altro che idilliaco. Il nome che circola è quello di Gianluigi Nuzzi, ottimo conduttore su Rete 4, a cui adesso verrebbe affidato il contenitore di Pomeriggio 5. Nella speranza che le sorti dello show, finalmente, tornino a risollevarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo Alessandra Viero, dunque, che ha ricevuto in dono l’edizione estiva del programma, Nuzzi potrebbe subentrare con licenza di fare bene (anzi, benissimo). E i presupposti ci sono tutti. Dato che il conduttore ha portato i numeri di Quarto Grado, il venerdì sera su Rete 4, su vette di tutto rispetto. Complice l’interesse del pubblico per i fatti di cronaca nera, su tutti la recente riapertura del terribile delitto di Garlasco.

Insomma, Gianluigi Nuzzi potrebbe avere il profilo adatto. Non un nome di grido, certo. Ma con l’esperienza giusta per tirare fuori Pomeriggio 5 dai guai. E il fatto che già abbia portato in alto un programma su un canale ‘secondario’, come Rete 4, fa ben sperare i vertici Mediaset.

Un affondo (deciso) contro il ‘rivale’ Alberto Matano

C’è poi il capitolo Alberto Matano. Conduttore navigatissimo, che darà del filo da torcere a chiunque si presenti su Canale 5 nel pomeriggio settimanale. Matano è il ‘re’ indiscusso de La vita in diretta su Rai 1, e solo un presentatore solido sarà in grado di scalzare il suo primato e mettere Pomeriggio 5 allo stesso livello (o quasi) dei rivali Rai. Se Nuzzi sarà all’altezza – sempre che si riveli lui la scelta definitiva – ce lo dirà solo il tempo. Ma per una volta ‘giocare conservativo’ potrebbe pagare. O almeno questo è quello che sperano i vertici del Biscione.

Potrebbe interessarti anche