Pomeriggio Cinque, "Né Buonamici né Branchetti": il nuovo conduttore è un 'big' di Rete 4 "Pier Silvio Berlusconi ha scelto": l’erede di Myrta Merlino su Canale 5 sarà un uomo. I nomi in corsa e i dettagli della scelta di Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso chi sarà l’erede di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5. Il conduttore sarà un uomo, attualmente al timone di un programma serale su Rete 4 e di stanza a Milano. L’identikit più che dettagliato conduce a una rosa di cinque nomi da cui – con ogni probabilità – verrà fuori il prossimo ‘padrone’ di casa del pomeriggio di Canale 5.

Pomeriggio 5, sfumano Cesara Buonamici e le altre papabili

Solitamente ben informato su fatti e spifferi provenienti da Cologno Monzese, ad accendere i rumors sul futuro di Pomeriggio 5 è stato il giornalista Giuseppe Candela, che ieri sera via ‘X’ ha scremato la lista di papabili eredi della Merlino, ‘cancellando’ alcune candidature che sembravano fortissime.

"Pier Silvio ha una carta coperta per Pomeriggio Cinque – ha scritto la firma di Dagospia – ‘Un nome sorprendente’, assicurano fonti beninformate. Dopo Merlino non ci sarà Buonamici, stimata dai vertici. Nemmeno Branchetti e Viero. Signorini impegnato al Gf". In un solo colpo, quindi, Candela ha escluso dalla corsa a Pomeriggio 5 quasi tutti i conduttori finora accostati al programma a partire da Cesara Buonamici, che sembrava la scelta ideale per rimpiazzare la Merlino continuando a dare al programma un’impronta di tipo giornalistico.

L’erede di Myrta Merlino sarà un uomo (ma non Signorini)

A raccogliere il testimone da Myrta Merlino, dunque, non sarà nessuna delle conduttrici finora ipotizzate. Nemmeno Alfonso Signorini, che – secondo quanto riportato da Davide Maggio – non sarebbe mai stato preso in considerazione ai piani alti di Mediaset dovendo già timonare un programma lungo e impegnativo come il Grande Fratello. "Nessuno a Mediaset ha offerto ad Alfonso il contenitore pomeridiano di Canale 5, figuriamoci Pier Silvio. Chissà, invece, che non sia accaduto il contrario", scrive il sito. Quel che è certo è che la decisione è stata presa: "Berlusconi jr ha già scelto chi sarà al timone del programma Videonews in sostituzione di Myrta Merlino". Secondo quanto riportato da Maggio, "il programma potrebbe tornare a Milano, città dove il nuovo conduttore risulta già operativo". Un dettaglio significativo che aiuta a restringere il campo dei papabili.

Cinque volti di Rete 4 in corsa: Giuseppe Brindisi in pole position

Facendo due conti, i nomi compatibili con questo profilo sono cinque: tutti uomini, tutti già volti del prime time di Rete 4. Si tratta di Nicola Porro, alla guida di Quarta Repubblica il lunedì sera; Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro il mercoledì; Paolo Del Debbio, che conduce Dritto e Rovescio ogni giovedì; Gianluigi Nuzzi, volto di Quarto Grado il venerdì; e Giuseppe Brindisi, che è al timone di Zona Bianca la domenica sera.

Proprio Brindisi, tra i cinque, sembrerebbe essere in pole position. Non solo perché ha già condotto alcune puntate estive di Pomeriggio 5, ma anche per il suo stile sobrio e compatibile con l’attuale linea editoriale del programma, che Berlusconi intende tenere intatta anche senza la Merlino. Intervistato dal settimanale Mio, il giornalista qualche mese fa aveva già aperto alla possibilità di un ritorno in pianta stabile al timone della trasmissione: "Pomeriggio 5? Mi è piaciuto condurlo perché è un racconto della cronaca e dell’attualità che si rivolge a un pubblico diverso", aveva dichiarato. E alla domanda se gli piacerebbe condurre la prossima edizione, aveva risposto con sincerità: "A chi non piacerebbe condurre una trasmissione storica tra le più importanti della rete?".

Il futuro di Myrta Merlino dopo Pomeriggio 5

Intanto, Myrta Merlino, dopo due anni alla guida di Pomeriggio 5 – subentrando a Barbara D’Urso – si prepara a un nuovo ruolo sempre all’interno della famiglia del ‘Biscione’. La giornalista napoletana dovrebbe sbarcare su Rete 4 con un talk serale settimanale, scelta presa di comune accordo con i vertici dell’azienda milanese. Con ogni probabilità, la Merlino occuperà lo slot della quarta rete che verrà liberato dal suo erede, pronto a trasferirsi su Canale 5.

