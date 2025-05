Isola dei Famosi, giorni di crisi e minacce: un big si ribella al programma e Mediaset verso una svolta epocale Ecco cosa è successo in settimana. Mario Adinolfi sbotta dopo le polemiche. E il Biscione riflette sulla chiusura anticipata a causa degli ascolti in picchiata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi non trova pace. A metà percorso, il reality di Canale 5 sembra viaggiare in acque sempre più agitate, tra ascolti tiepidi, naufraghi stremati, polemiche infuocate e un via vai di concorrenti che ha trasformato la Playa in una sorta di porto di mare. Veronica Gentili tiene duro al timone, ma l’impressione è che il format stia perdendo mordente, tanto che in casa Mediaset si starebbe già ragionando su una chiusura anticipata o una riduzione drastica della durata delle puntate. Lei, dal canto suo, assicura di avere un asso nella manica. Vedremo. Intanto, ecco cos’è successo negli ultimi giorni.

Isola dei Famosi, tutti contro Mario Adinolfi (che si ribella)

Il protagonista assoluto della settimana è stato senza dubbio Mario Adinolfi, finito al centro di una bufera per le sue dichiarazioni contro le famiglie rainbow. "Il papà e la mamma sono il papà e la mamma", ha detto, scatenando la reazione indignata di tanti concorrenti come Mirko, Chiara, Omar, Carly Tommasini e Patrizia Rossetti. In particolare Carly ha preso le distanze con forza, ricordando come il diritto ad avere una famiglia non dovrebbe dipendere dal genere dei genitori. Ma a fare più scalpore è stato l’intervento in diretta durante l’ultima puntata di Simona Ventura, che ha smontato l’Adinolfi pensiero con un discorso diventato virale: "Io nel 2006 ho adottato da single e ho cresciuto da sola una bambina, che adesso è mia figlia ed è uno dei regali più grandi che ho ricevuto nella vita. Un bambino ha bisogno di amore. Che siano madre e padre, due madri o due padri, non importa", ha detto SuperSimo. Una stangata accusata da Mario Adinolfi, che il giorno dopo ha confessato di essere molto nervoso a causa di quell’episodio: "Ho dormito malissimo, quasi per niente. La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole. Deve essere quello che non mi ha fatto dormire" ha detto l’ex politico, che durante la diretta si era ribellato contro il programma. "Qui fanno body shaming contro di me, dicono che non riesco ad alzarmi dal letto. Devo sentirmi insultato in maniera brutale per una mia condizione fisica e devo pensare che questo venga sottolineato dall’applauso del pubblico… mi fa venire voglia di stare zitto per tutta la puntata". Non sono mancate le confessioni intime: Adinolfi ha parlato delle difficoltà legate all’astinenza sessuale sull’Isola, mentre Cristina Plevani ha sorpreso tutti raccontando di vivere serenamente da tre anni senza rapporti, una scelta personale che ha spiazzato molti, ma che lei ha difeso con lucidità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’esodo continua: anche Carly Tommasini ha mollato

Intanto Teresanna Pugliese ha conquistato la leadership della settimana battendo Omar in una prova di resistenza. Ma la sua vittoria è arrivata in un momento tutt’altro che facile: sia lei che Diego e la stessa Carly Tommasini sono stati portati in infermeria per dei malori. Una settimana pesantissima, sia fisicamente che emotivamente. E proprio Carly ha dovuto lasciare il gioco a causa di un’infezione in una zona delicata del corpo. Portata via dai medici durante la settimana, ha annunciato il ritiro durante la diretta, spiegando di essere già in viaggio di ritorno verso l’Italia. Il ritiro della modella transgender fa salire a sette il numero dei concorrenti che hanno deciso di abbandonare il programma. Prima di lei hanno gettato la spugna Spadino, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Angelo Famao e soprattutto l’ex tennista Camila Giorgi, colei che sulla carta doveva essere la stella di questa edizione dell’Isola dei famosi. Un esodo da record, questo, che rischia complicare i piani di Veronica Gentili e compromettere definitivamente il buon esito di questa edizione del reality, visto che questo continuo viavai di concorrenti sta disorientando il pubblico allontanandolo dal programma.

Ascolti pessimi, l’Isola dei famosi a rischio chiusura

Il momento nero vissuto dall’isola dei Famosi è cristallizzato nei suoi dati d’ascolto. La terza puntata del reality, trasmessa mercoledì 28 maggio, ha registrato lo share (deludentissimo) del 13,3%. Dalla prima puntata (che rimediò il 18,9%), il programma ha quindi lasciato per strada il 5,6% di share, accusando un calo continuo e netto di spettatori. Una situazione sconfortante che rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa del reality. Qualora l’emorragia di ascolti dovesse continuare, Mediaset potrebbe decidere di far calare anzitempo il sipario sullo show proprio come fatto con The Couple di Ilary Blasi, l’altro reality flop del ‘Biscione’. Un’eventuale chiusura anticipata sarebbe una decisione epocale per Mediaset, che finora ha sempre protetto il reality dei naufraghi considerandolo un asset strategico della sua programmazione.

Isola dei famosi: nuovi arrivi ed eliminazioni

Sul fronte arrivi, tre nuovi naufraghi hanno fatto il loro ingresso: Jey Lillo, Jasmin Salvati e Ahlam El Brinis, pronti a portare nuove dinamiche e un po’ di freschezza in un gruppo sempre più provato. E non è finita: si parla già di un possibile ingresso dei gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori, visti in passato a Pechino Express. Lato eliminazioni invece: Alessia Fabiani ha lasciato definitivamente l’Isola. L’ex modella ha accolto l’uscita con un certo sollievo, spiegando che i suoi figli le mancavano troppo, senza sapere che sarebbe stata mandata sull’Ultima spiaggia per il ripescaggio (opportunità rifiutata dall’ex velina). Tra crisi, ritiri, scontri e confessioni, questa edizione dell’Isola dei Famosi sta navigando in acque sempre più turbolente. Basteranno i nuovi ingressi e qualche colpo di scena per risollevare gli ascolti?

Potrebbe interessarti anche