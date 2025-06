Isola dei Famosi, crolla tutto: un big sbrocca, un addio eccellente e la scelta drammatica Il recap delle news della settimana: Adinolfi in crisi, Teresanna verso l’eliminazione. E Mediaset riflette sulla chiusura anticipata per gli ascolti disastrosi.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi continua a navigare in acque agitate. Tra crisi personali, tensioni sempre più accese e ascolti in caduta libera, la situazione sta sfuggendo di mano. La conduzione di Veronica Gentili, per quanto solida, non basta più a tenere insieme i pezzi di un’edizione che sembra farsi più complicata settimana dopo settimana. Ecco tutto quello che è successo negli ultimi giorni.

L’Isola dei Famosi, news e recap della settimana: rischio chiusura e Adinolfi pronto a mollare

La notizia più grossa è quella che nessuno si aspettava: L’Isola dei Famosi è a rischio chiusura anticipata. Gli ascolti sono in caduta libera (l’ultima puntata ha raccolto il 13,3% di share), il pubblico si sta disinteressando e Mediaset, secondo quanto riportato da TvBlog, sta seriamente valutando contromosse drastiche. L’ipotesi di uno stop anticipato non è più solo una voce, ma una possibilità concreta. Intanto, in Honduras, Mario Adinolfi è sempre più in difficoltà. Non può fare il bagno per barriere ambientali, dorme poco e male, e il suo malessere è evidente. "Il mare per me era un rifugio", ha detto tra le lacrime, confessando di essere stanco e in crisi. Le voci di un suo possibile ritiro si fanno sempre più insistenti, una eventualità che sarebbe un’ulteriore mazzata sul reality, visto che l’ex parlamentare – con i suoi modi diretti e le sue opinioni divisive – è stato colui che ha creato più dinamiche in questa settimana. La sua condizione di evidente difficoltà, però, non ha intenerito agli altri naufraghi: Mirko, parlando con Omar, ha criticato il suo atteggiamento, dicendo che non fa nulla e pretende anche di avere ragione, esacerbando la tensione crescente tra i due.

Isola dei Famosi 25: le eliminazioni e la bufera mediatica

A proposito di litigi, la settimana è stata segnata anche dallo scontro tra Teresanna e Dino Giarrusso . Tutto è nato perché lui l’ha sentita parlar male alle sue spalle e ha voluto affrontarla . Ne è uscita una discussione accesa, con accuse reciproche e parole grosse. Per Dino, però, è stata anche la fine del gioco: è stato eliminato al televoto e spedito sull’Ultima Spiaggia , seguito a ruota da Ahlam El Brinis , anche lei appena eliminata Ma invece di fare squadra, i due hanno subito iniziato a battibeccare . Neanche lì si respira aria serena. Poi c’è il caso più rumoroso della settimana: la bufera che ha travolto Jasmin Salvati dopo lo scontro con Chiara . Alcune sue frasi sono state ritenute offensive e sessiste, tanto che il Codacons è intervenuto chiedendone la squalifica immediata . Una polemica che ha fatto il giro del web e che potrebbe costare cara. Infine, un’altra lite da segnalare: Patrizia Rossetti contro Loredana Cannata . Tutto è partito da una nomination: Cristina ha nominato Loredana, lei ci è rimasta male, ha pianto e si è lamentata. Ma Patrizia non ha gradito quella reazione: l’ha accusata di fare la vittima e ha detto chiaramente di essere stufa .

Una eliminazione eccellente e il problemi del reality

Al termine dell’ultima diretta, sono stati tre i naufraghi finiti al televoto: Loredana Cannata, Jasmin Salvati e Teresanna Pugliese. Al momento i sondaggi della vigilia lasciano intravedere una eliminazione eccellente mercoledì prossimo, ovvero quella di Teresanna, che finora è stata una delle poche concorrenti davvero attive sull’isola creando dinamiche e mettendosi totalmente in gioco. Al netto di chi sarà a dover lasciare l’Isola, il pericolo è che il reality di Canale 5 sia entrato in una spirale di disinteresse pericolosa, soprattutto considerando che la data di chiusura – che dovrebbe essere nella prima settima di luglio – è ancora molto lontana. Questa edizione funestata dai ritiri – già sette – e dinamiche poco interessanti rischia trascinarsi per le prossime settimane senza guizzi né motivi per essere seguita. L’attenzione del web, che è la cartina tornasole di ogni reality, è ai minimi storici. E anche gli stessi naufraghi sembrano ormai decisi a vivacchiare sulla spiaggia senza impegnarsi più di tanto. L’impressione, insomma, è che tutti coloro che ruotano attorno al programma – Gentili compresa – si siano quasi rassegnati alla ‘tragedia’ televisiva di uno show partito col piede sbagliato e continuato peggio. Con queste premesse, quanto può ancora reggere un programma in crisi su più fronti?

