Isola dei Famosi, per i bookmaker non c’è storia: chi sarà il vincitore (sorprendente) Mercoledì 2 luglio andrà in scena la finale del reality condotto da Veronica Gentili e secondo gli scommettitori ci sarebbe un favorito: chi è e tutte le quote

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’Isola dei Famosi si prepara a chiudere i battenti e tra soli due giorni andrà in scena la finalissima. Mercoledì 2 luglio 2025, infatti – in prima serata su Canale 5 – calerà il sipario sulla 19esima edizione del reality show Mediaset, condotto per la prima volta da Veronica Gentili con Simona Venture nelle vesti di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. In gara sono rimasti sei naufraghi, ma due di loro sono in nomination: chi vincerà? Stando alle quote dei bookmaker sui principali siti di scommesse ci sarebbe un concorrente favorito. Scopriamo di chi si tratta e analizziamo la situazione.

L’Isola dei Famosi 19, le quote dei bookmaker: chi vince

L’attesa è (quasi) finita e mercoledì 2 luglio 2025 andrà in onda la decima e ultima diretta stagionale de L’Isola dei Famosi. La finale della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili incoronerà il vincitore che si aggiudicherà i 100mila euro in gettoni d’oro in palio (di cui la metà da donare in beneficienza). Chi trionferà in Honduras? In gara sono rimasti sei naufraghi. I primi quattro finalisti sono Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Omar Fantini. Teresanna Pugliese e Gennaro ‘Jey’ Lillo sono invece in nomination e dovranno prima affrontare il televoto del pubblico.

Mario Adinolfi è stato il grande protagonista di questa stagione a Cayos Cochinos e non è da escludere che possa arrivare fino in fondo, ma attenzione anche e soprattutto a Omar Fantini e Cristina Plevani, a caccia di uno storico ‘bis’ in un reality dopo avere vinto la prima edizione del Grande Fratello quasi 25 anni fa. Teresanna Pugliese potrebbe rivelarsi l’outsider di questa finale, mentre Jey Lillo rischia di ‘pagare’ il fatto di essere sbarcato in Honduras più tardi degli altri per fare fronte ai numerosi ritiri che hanno segnato questa edizione. Ma cosa dicono gli scommettitori?

Stando alle quote dei bookmaker l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi avrebbe un grande favorito per la vittoria finale. Sui principali siti di scommesse, infatti, il nome più ‘caldo’ è quello di Omar Fantini. Il conduttore è dato a 3.00 su Eurobet, e la sua quota scende addirittura a 2.50 su Lottomatica e GoldBet. Occhio però a Teresanna Pugliese (quotata 4.00 su tutti i portali) e a Cristina Plevani, data a 5.00. Inseguono Mario Adinolfi (6.00) e Loredana Cannata (8.00). Sarà veramente Omar a trionfare? Per scoprirlo bisognerà attendere mercoledì quando, in prima serata su Canale 5, Veronica Gentili darà il via alla finale.

