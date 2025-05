L'Isola dei Famosi, cosa è successo: Alessia Fabiani eliminata e Carly getta la spugna. Tre big al televoto: chi sono Cosa è successo nella puntata del reality di Canale 5 nella lunga diretta di mercoledì 28 maggio 2025

Nuova lunga serata in diretta su Canale 5 de L’Isola dei Famosi, mercoledì 28 maggio 2025. In apertura di puntata, Veronica Gentili ricorda chi sono i concorrenti al televoto tra cui, di lì a poco, ci sarà una nuova eliminazione. I concorrenti in questione sono: Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti.

Poi la conduttrice mostra il Tapiro consegnatole da Striscia la Notizia, scherzando "si è ritirato anche lui", prima di aggiungere: "Vero, ci sono stati tanti ritiri, però ce lo aspettavamo. Anche perché quest’anno l’Isola è un’esperienza molto dura ma vera, senza nessuna via di fuga, e non è adatta a tutti. Molti però stanno resistendo con tutte le loro forze e gli va dato atto di questo".

L’Isola dei Famosi, puntata 28 maggio 2025: cosa è successo e chi è stato eliminato

Fatto questo chiarimento, una risposta alle polemiche che stanno travolgendo l’Isola, viene svelato il primo naufrago che si salva, che è Mirko Frezza. Per lui arriva anche una lettera della famiglia. Veronica Gentili gli chiede di leggerla ad alta voce, ma lui si ribella: "No, non la leggo a tutti la lettera della famiglia mia, se me la vuoi lasciare me la leggo io, altrimenti te la do indietro, ma io non faccio C’è Posta per Te". La conduttrice quindi si arrende e rimane solo ad osservare Frezza mentre legge la sua lettera e alla fine dice: "Ma lo sapevo che sarebbe andata così, loro hanno sempre seguito l’Isola, spero che si sia convinta anche mia figlia Crystel che era quella più negativa su questa esperienza".

Poi c’è un blocco che parla dell’astinenza dei naufraghi sull’Isola, ma le telecamere beccano invece un momento di tenerezza tra due naufraghi, e tornati in collegamento parla Dino Giarrusso per spiegare quelle immagini: "c’è stata una discussione molto forte tra me e Alessia in cui abbiamo parlato delle nostre famiglie, e ci siamo dati la buonanotte con un abbraccio". Conferma la sua versione Alessia Fabiani.

A questo punto si scopre chi è che deve abbandonare la playa: ad essere eliminata al televoto è proprio Alessia Fabiani. "Sono felice di andare via, mi mancano i miei figli", sono le parole dell’ex letterina. Veronica Gentili però, poco dopo, quando la naufraga non può sentire, annuncia che Alessia Fabiani non sta tornando in Italia, ma si sta dirigendo sull’ultima spiaggia e le verrà data un’ultima possibilità per tornare in gioco.

Subito dopo è il momento della prova leader. A giocarsi la collana sono Teresanna e Omar. A vincere è Teresanna Pugliese, prima donna leader di questa Isola dei Famosi. La conduttrice parla con Teresanna del suo percorso e lei le svela che il gruppo a un certo punto ha fatto branco contro di lei, e lei ci è rimasta male. "Mi arrabbio, non mi piaccio quando mi succede questo, ma il mio era un grido di aiuto: uno alla volta!", Gentili vuole sapere perché Teresanna si sente presa di miro "C’è chi sta facendo strategie da gioco da tavolo. Io e Chiara ci troviamo a chiedere se possiamo entrare, e loro non sono stati cortesi ad accoglierci nelle loro abitudini". Anche per lei c’è una sorpresa strappalacrime: prima un disegno del suo bambino e poi il video messaggio del pargolo.

In questa puntata dell’Isola dei Famosi entrano tre nuovi giovani: Jasmin Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis. Le tre new entry si uniscono subito al gruppo per una prova ricompensa che purtroppo viene fallita.

Subito dopo Veronica Gentili apre un video collegamento con Carly che ha avuto un problema medico che definisce "abbastanza grave" e con in medici, dice "abbiamo convenuto che siccome il mio corpo in questo momento è debole, di sospendere il mio percorso".

Salutata Carly, Gentili torna da Alessia Fabiani che sbarca sull’ultima spiaggia. Dopo le nomination parte l’opera di convincimento dallo studio per farla rimanere: prima l’audio dei figli, poi l’amico in studio, poi Gentili che sottolinea che tutti le stanno dicendo di rimanere, Ventura che dice "te ne pentiresti amaramente". Lei però sceglie di tornare a casa dai suoi figli,

Le nomination di mercoledì 28 maggio

Intanto il gruppo inizia le nomination:

Loredana Cannata nomina Chiara perché non la convince fino in fondo

perché non la convince fino in fondo Paolo Vallesi nomina Patrizia Rossetti perchè è convinto che se ne vuole andare, e quindi vorrebbe aiutarla.

perchè è convinto che se ne vuole andare, e quindi vorrebbe aiutarla. Cristina Plevani nomina Patrizia Rossetti "perché me lo ha chiesto".

"perché me lo ha chiesto". Patrizia Rossetti nomina Dino Giarrusso "saputello, sa tutto lui".

"saputello, sa tutto lui". Dino Giarrusso vota Chiara perché non si è inserita nel gruppo.

perché non si è inserita nel gruppo. Omar vota Patrizia Rossetti perché "la subisce l’isola, non vorrei regalarle una settimana in più di fatica".

perché "la subisce l’isola, non vorrei regalarle una settimana in più di fatica". Chiara vota Mario Adinolfi perché "parla di manipolazione ma la manipolazione la fa lui".

perché "parla di manipolazione ma la manipolazione la fa lui". Mirko Frezza nomina Patrizia Rossetti perché dice "è ora che torni a dormire nel suo letto".

perché dice "è ora che torni a dormire nel suo letto". Mario Adinolfi nomina Chiara perchè dice che non ha capito che sbagliava nemmeno quado gli è stato spiegato.

Poi è la volta delle tre new entry che fanno nominations palesi: Jasmine vota Patrizia perché è stanca, Jay nomina Mario Adinolfi perché lo ha già attaccato dicendo che chi nasce dai social non ha talento e che mi dovevo chiamare Gennaro non Jay. Anche l’ultima new entry Ahlam nomina Mario Adinolfi perchè "Nemmeno siamo arrivati già ha iniziato a provocare".

Isola dei famosi, chi è al televoto

Il primo nominato del gruppo è quindi Patrizia Rossetti, segue un ex aequo tra Mario Adinolfi e Chiara. A decidere è la leader Teresanna Pugliese che manda al televoto Adinolfi, poi lei sceglie Giarrusso. I nominati sono quindi: Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti, che si sfideranno al televoto che si chiuderà nella prossima puntata.

