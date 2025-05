L'Isola dei Famosi, cosa è successo: chi è al televoto, i naufraghi esiliati, lite finale tra Mosetti e Fabiani Cosa è successo nella puntata di mercoledì 8 maggio del reality show di Canale 5, la prima della nuova edizione

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Al via L’Isola dei Famosi 2025 mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5. Veronica Gentili dà il via alla serata presentando l’opinionista e "queen dell’Isola" Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli. Presentata la nuova squadra, si parte con la puntata. Scopriamo cosa è successo.

L’Isola dei Famosi, puntata 7 maggio 2025: cosa è successo

I concorrenti, quest’anno, sono divisi tra Giovani e over 40, ovvero i Senatori. Le prime a tuffarsi dall’elicottero, e dunque ad arrivare sull’Isola, sono Cristina Plevani e Antonella Mosetti. Dino Giarrusso non c’è perché ha avuto un infortunio. Poi un’introduzione a Mario Adinolfi che dice di essere un elefante nella cristalleria, Veronica Gentili avvisa che la sua Isola sarà diversa perché il suo fisico è una complessità. Lui ne approfitta per fare un comizio ringraziando "i miei odiatori". Sia Veronica Gentili che Simona Ventura lo elogiano a lungo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo la prima naufraga approva sull’Isola: è Cristina Plevani. Poi Simona Ventura si esprime sulle prime due naufraghe, una delle quali è Antonella Mosetti, che lei definisce "una vecchia volpe". La Gentile le chiede, "so che avete un precedente". "Sì, ma è prescritto, prescrizione tombale", la chiude subito lì l’opinionista.

Arrivano poi dall’elicottero Mirko Frezza e Patrizia Rossetti, definita "la più spaventata". Subito dopo i quattro naufraghi affrontano la prima prova leader, la prima vincitrice è Antonella Mosetti. Subito dopo arrivano altri due naufraghi, Omar Fantini e Alessia Fabiani. Poi è la volta di Loredana Cannata e Paolo Vallesi.

Al ritorno dalla pubblicità arriva il verdetto sulla prova leader: vince Omar Fantini che batte la Mosetti.

A sorpresa c’è subito una reazione a catena, che si conclude con due naufragi che devono già tornare a casa e sono: Loredana Cannata e Mirko Frezza. Omar Fantini ha il compito di scegliere se confermare questo verdetto o sostituire uno dei due con uno dei naufraghi salvi dalla reazione a catena. E Fantini decide di lasciare le cose così come stanno. Ma i due non tornano a casa, ma finiscono in un luogo inospitale, definito "Montecristo".

Poi ennesimo ampio spazio per Mario Adinolfi. Si passa poi ai naufraghi del gruppo dei Giovani: Carly, Angelo Famao, Lorenzo Tano, Teresanna Pugliese e Camila Giorgi e Spadino che è colui che vince la prova leader. Anche i Giovani devono poi fare la Reazione a Catena per scegliere i due naufraghi che devono abbandonare la spiaggia. Rimangono fuori Teresanna e Chiara. Spadino salva Teresanna e manda Camila insieme a Chiara fuori dalla spiaggia.

Poi c’è una prova ricompensa, Omar vince la possibilità di dare quattro effetti personali ai suoi compagni senatori, lo stesso fa Spadino che però di effetti personali da assegnare ne ha tre.

A questo punto, assistiamo al primo ingresso dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 in Palapa. Qui si unisce finalmente al gruppo Mario Adinolfi che dice che lui soffrirà più dei compagni e che ha delle fragilità e che ha bisogno del loro aiuto e contraccambierà con il sostegno morale.

Isola dei Famosi 2025: le nominations della prima puntata

Infine, il momento delle nominations. Inizia la squadra dei Giovani.

Nunzio nomina Lorenzo perché è quello con cui parla meno

Carly nomina Leonardo, perché ci ha legato meno

Angelo nomina Lorenzo a malincuore

Leonardo nomina Teresanna

Teresanna nomina Leonardo perché si aspettava che la salvasse e non l’ha fatto

Lorenzo nomina Nunzio anche lui perché è la persona con cui ha legato meno

Si passa poi alle nominations dei Senatori:

Patrizia nomina Alessia perché ha visto qualcosa che non gli è piaciuto nei confronti di Antonella

Paolo vota Mario

Alessia vota Mario

Cristina vota Mario

Antonella vota Alessia perché l’avrebbe mandata a casa dopo tanti anni di frequentazione e quindi non se lo sarebbe mai aspettato.

Mario vota Alessia

Quindi i nominati dei giovani sono Leonardo Brum e Lorenzo Tano, i nominati dei Senatori sono Mario Adinolfi e Alessia Fabiani. Mancano i nominati dei leader che dovranno anche decidere tra i due ex aequo chi mandare al televoto e chi salvare. Spadino manda al televoto Lorenzo e nomina Carly. Omar invece manda in nomination Mario e poi sceglie Patrizia.

I quattro nominati della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 sono quindi: Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Lorenzo Tano e Carly.

Quando tutto è ormai finito, scoppia il caos, con la lite tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani che esplode, con le reciproche accuse di strategia, e Mosetti che continua a dire che ha subito il voltafaccia dell’amica Alessia Fabiani, che risponde che invece si è sentita lei delusa.

Potrebbe interessarti anche