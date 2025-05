The Couple, concorrenti scaricati e delusi: da Manila Nazzaro a Francesca Barra, la reazione alla chiusura The Couple ha chiuso i battenti in anticipo (dopo il flop) e il montepremi è stato donato all'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Le reazioni dei concorrenti

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Dopo i tragici ascolti e un flop inevitabile, The Couple ha chiuso in anticipo: nessuna finale per il reality in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, dove il montepremi da un milione di euro è stato donato all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il programma aveva tentato anche un cambio di giorno, spostandosi dal lunedì alla domenica, ma il risultato non è cambiato: gli ascolti sono comunque crollati. L’annuncio della chiusura anticipata è arrivato mentre i concorrenti erano a pranzo. Una volta rientrati a casa e tornati alla loro quotidianità, alcuni di loro hanno condiviso le proprie impressioni sull’esperienza vissuta. In particolare, ad esprimere le loro reazioni, sono stati Manila Nazzaro, Stefano Oradei e Pierangelo Greco, i quali hanno ringraziato e salutato i telespettatori che, comunque, li hanno sostenuti nel corso di questa avventura. In realtà, non solo i concorrenti, ma anche un’opinionista ha rilasciato qualche parola dopo la chiusura. Vediamo tutti i dettagli.

The Couple, le reazioni dei concorrenti dopo la chiusura

The Couple ha chiuso i battenti a causa dei pessimi ascolti e il montepremi è stato donato all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Tornati alle loro vite, alcuni concorrenti hanno voluto spendere qualche parola a seguito di quanto accaduto. A rompere il silenzio per primi sono stati Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei, rientrati a casa dopo alcune settimane di permanenza nel reality show. I due, con una storia su Instagram , hanno raccontato la loro esperienza nel programma: "Ciao a tutti ragazzi. Siamo tornati, back home, qui a casa, siamo nella nostra casa. Allora, grazie a tutti voi per il sostegno, per le parole di affetto, ma anche per le vostre critiche, noi ci siamo presi tutto. Anche perché noi vi abbiamo tenuto un po’ di compagnia e questo devo dire che ci fa molto piacere. Grazie e un bacio da The couple, la coppia. Guardate abbiamo ancora le valige in mezzo alla stanza".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche Pierangelo Greco ha voluto ringraziare i suoi follower dopo l’esperienza a The Couple. In una storia su Instagram con la busta del programma tra le mani, ha scritto: "Ragazzi che esperienza fantastica! Grazie mille a tutti per il sostegno e l’amore… non ve lo so spiegare!! Grazie, grazie, grazie".

Le parole di Francesca Barra dopo la chiusura di The Couple

Al di là dei concorrenti, anche l’opinionista Francesca Barra ha voluto dire la sua dopo la drastica ma inevitabile decisione di chiudere il programma condotto da Blasi. La giornalista e scrittrice, ha commentato la chiusura del programma sottolineando di apprezzare la scelta di Mediaset di devolvere il montepremi in beneficenza: "È ufficiale: chiude The Couple e il montepremi sarà giustamente devoluto all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova…". Ha poi aggiunto di non essere contenta della chiusura: "Quando chiude un programma non gioisco mai (anche quando non è quello in cui lavoro) perché penso a chi ha investito e lavorato ad un progetto…". Nel suo intervento su Instagram, ha ribadito di essere sempre dalla parte dei lavoratori e si è detta grata per l’esperienza vissuta: "Mi ha chiamata l’Azienda e ho accettato di lavorare con persone fantastiche che saluto e ringrazio… Grazie per le vostre parole, per i giudizi incredibilmente positivi e per la vostra gentilezza…". Infine, ha ricordato al pubblico che continuerà a essere presente in tv: "Ci vediamo a 4 di sera weekend…"

Potrebbe interessarti anche