L’Isola dei famosi è affondata, share da incubo. Il verdetto del web: “È tempo di chiudere” Niente da fare per il reality di Canale 5 che nella sua quarta puntata è letteralmente crollato a picco: gli utenti social non hanno più dubbi sul suo futuro.

Nonostante tutti gli sforzi messi in campo per far andare bene questa edizione dell’Isola dei famosi, compresa l’ottima conduzione di Veronica Gentili, per il reality di Canale 5 sembra non esserci proprio nulla da fare. La quarta puntata in onda ieri sera ha registrato uno share da incubo, in continuo calo da quando il programma è iniziato. Se da giorni si parlava del rischio di chiusura anticipata, ora il web sembrerebbe non avere proprio più dubbi. Ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’Isola dei famosi crolla a picco: share da incubo per la quarta puntata

Di male in peggio. Queste sono le uniche parole con cui è possibile definire la quarta puntata dell’Isola dei famosi andata in onda ieri sera su Canale 5. Oltre al ritiro della concorrente Carly Tommasini per problemi di salute (il settimo abbandono da quando è iniziato il reality) la puntata ha registrato ascolti veramente deludenti. In particolare parliamo di 1.7 milioni di telespettatori per uno share del 13.3%. Dalla prima puntata (18,9%), l’edizione di Veronica Gentili ha dunque perso il 5,6% di share, registrando un calo continuo e costante serata dopo serata. E, come se tutto questo non fosse già abbastanza sconfortante, ieri sera L’Isola è stata battuta anche dal film Pretty Woman, riproposto dalla Rai per la trentatreesima volta. Insomma, un vero e proprio disastro.

Isola dei famosi, il verdetto del web: "È tempo di chiudere"

Se nei giorni scorsi aleggiava nell’aria l’ipotesi di chiusura anticipata per L’isola dei famosi proprio a causa degli ascolti insoddisfacenti, questo trend in continuo calo non può che rendere tale ipotesi ancora più concreta. E, in tutto questo, gli utenti del web sembrerebbero avere ormai le idee molto chiare sul futuro del reality. "Raga, su, è finita. Mi spiace per Veronica che trovo buona conduttrice, ma l’era dei reality è arrivata alla giusta conclusione", "Il vero problema ormai visto e rivisto è davvero il format del reality che sta fallendo, sempre le stesse dinamiche. Un sistema che deve essere riformato alla radice", riportano dei commenti su X.

E sul web è possibile leggere ancora: "Che strano, con gli ultimi 3 famosissimi, conosciutissimi concorrenti spiaggiati, mi aspettavo ascolti stellari, almeno quanto le carriere dei codesti!", "I reality non sono morti, sono morti questi reality: finti, manipolati, frutto di accordi con agenzie, finalizzati ad innalzare qualcuno buttando fango su altri, con personaggi da riciclare. Il pubblico si è rotto", "È tempo di chiudere, altroché! Superati da un film visto e rivisto… due domande me le farei!", "Mamma mia che flop assurdo. In pratica gli spettatori ieri sera erano più interessati ad un film del 1990 e ad un omicidio del 2007 che all’isola della Gentili. L’ombra di The Couple si allunga pure sull’isola".

Davanti a questo, quale decisione prenderanno i vertici Mediaset? Staremo a vedere.

