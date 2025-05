Isola dei Famosi, televoto tra big: Mario Adinolfi vs Lorenzo Tano. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Quattro concorrenti in nomination nella puntata dell’Isola di Famosi di domani (12 maggio): Adinolfi, Patrizia Rossetti, Lorenzo Tano Siffredi e Carly Tommasini. Vota il sondaggio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, gli equilibri del gruppo sono stati velocemente stravolti. Sono nate le prime tensioni che hanno portato a nomination inaspettate e, adesso, quattro naufraghi rischiano seriamente di dover fare rientro anticipato in Italia. In nomination ci sono: Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Carly Tommasini e Patrizia Rossetti. Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare, prima dell’eliminazione prevista durante la puntata di lunedì 12 maggio.

Televoto Isola dei Famosi 2025: chi viene eliminato nella prossima puntata?

Il televoto di questa prima settimana sarà tutt’altro che prevedibile. Dopo le nomination, che hanno visto anche qualche colpo basso, i quattro naufraghi finiti in bilico sono davvero agli antipodi. Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Carly Tommasini e Patrizia Rossetti: tra loro, chi avrà la meglio? E chi, invece, sarà il meno votato e dovrà abbandonare l’Honduras? Faccelo sapere votando nel sondaggio alla fine dell’articolo il tuo preferito.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lorenzo Tano

In questi giorni Lorenzo è rimasto un po’ nell’ombra, optando per una strategia da basso profilo. I compagni potrebbero averlo hanno messo in nomination proprio per questo. C’è chi pensa che sia troppo accondiscendente. Il pubblico premierà la sua gentilezza o lo eliminerà per mancanza di carattere?

Mario Adinolfi

Adinolfi non ha mezze misure: o lo ami o lo odi. Ha creato discussioni su tutto, dalla divisione del cibo alle tattiche di gioco, guadagnandosi l’antipatia di mezza spiaggia. I discorsi con Patrizia e Carly sono già cult, e continua a far discutere. Può contare su una manciata di fan, ma saranno abbastanza per salvarlo?

Carly Tommasini

Impulsiva, brillante, ma spesso sopra le righe. Carly fino ad ora è stata una delle protagoniste assolute dell’isola, ma ha anche imposto fin troppo la sua figura nelle dinamiche di gruppo. Le accuse di strategia eccessiva potrebbero averla messa nel mirino degli altri naufraghi. Il pubblico preferirà applaudire la sua energia o punirla per il suo carisma?

Patrizia Rossetti

Patrizia tenta di fare la leader, e spesso ci riesce. Ma il suo modo diretto, da "Zia saggia", non piace a tutti. Ha discusso animatamente con Mario Adinolfi, accusandolo di minare la serenità del gruppo. Può ancora contare sul favore del pubblico o la sua "durezza" la metterà in pericolo?

Sembra che uno di loro dovrà per forza rinunciare alla sua corsa alla vittoria (almeno momentaneamente). E tu, chi vuoi salvare? Vota il tuo preferito nel sondaggio qui sotto!

Isola dei Famosi: chi vuoi salvare al televoto? Vota il sondaggio

Potrebbe interessarti anche