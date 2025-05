Camila Giorgi a L'Isola dei Famosi, chi è il fidanzato Ramiro Marra. Il lavoro importante e la nuova vita all’estero Il nuovo compagno dell'ex tennista è un politico argentino: l'annuncio era arrivato lo scorso anno a mezzo social.

Ci sarà anche Camila Giorgi nel cast di concorrenti de L’Isola dei Famosi, al via stasera, mercoledì 7 maggio 2025, su Canale 5. La tennista sarà una dei nuovi 19 naufraghi del reality, dopo che pochi mesi fa ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. A maggio 2024, infatti, dopo 18 anni di carriera agonistica, Giorgi aveva annunciato ufficialmente il suo ritiro, e da poco si è anche trasferita in Argentina. La scelta di questo Paese non è casuale: oltre ad avere entrambi i genitori originari di questa nazione, la campionessa ha trovato lì anche l’amore. La notizia del suo fidanzamento con Ramiro Marra, è arrivata sempre lo scorso anno: il nuovo compagno di Giorgi è il presidente del Partito Libertario argentino, noto per aver fondato il MAPA, Movimento Anti-Piquetero.

Ramiro Marra, chi è il fidanzato di Camila Giorgi e cosa fa nella vita

Ramiro Marra è il nuovo fidanzato di Camila Giorgi. L’ex tennista lo aveva svelato lo scorso anno attraverso delle storie condivise sul suo account Instagram ufficiale, dove aveva rivelato di essere nuovamente innamorata del politico argentino, postando appunto una foto un cui gli faceva gli auguri per il compleanno. Dopo una lunga relazione col collega Giacomo Miccini, con cui avrebbe dovuto sposarsi nel 2017, e una storia con David Holiner, fondatore di una importante holding, ora la campionessa è felicemente accompagnata con Marra.

Nato a Buenos Aires il 20 novembre 1982, Il politico ha conseguito la Laurea all’Università di Salvador in Mercati dei Capitali e, dopo una brillante carriera nel settore finanziario, sfociata anche su YouTube, dove dava consigli ai suoi follower, nel 2006 ha iniziato a muovere i primi passi in politica, candidandosi alle elezioni legislative. Nel 2021 è arrivato il primo seggio nella legislatura della città di Buenos Aires, mentre in seguito ha fondato il MAPA, Movimento Anti-Piquetero Argentino, con lo scopo di combattere i blocchi stradali del Paese.

