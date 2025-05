Isola dei Famosi, pagelle: Veronica Gentili da rivedere (6), Simona Ventura queen (7), 'caso' Adinolfi incomprensibile (4) Come è andata la prima puntata della nuova stagione dello storico reality di Canale 5? Promossi e bocciati e top e flop di mercoledì 7 maggio

"Un ritorno all’Isola primordiale" promette la voce fuori campo dell’anteprima, per poi passare il testimone alla nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, Veronica Gentili che annuncia al pubblico di Canale 5: "L’Isola è tornata!" Si apre così la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025. Subito dopo la nuova padrona di casa presenta l’opinionista e maggior esperta vivente dell’Isola, ovvero Simona Ventura. Poi è la volta del nuovo inviato in Honduras, Pierpaolo Pretelli, che arriva sulla spiaggia a nuoto. Poi, il consueto momento degli arrivi di tutti i naufraghi, gettandosi dall’elicottero, e raggiungendo la spiaggia a nuoto. Quest’anno i concorrenti sono divisi in due gruppi, divisi su base anagrafica: gli over 40 ovvero i Senatori, e gli under 40 ovvero i Giovani.

Ma c’è subito spazio anche per l’azione con le prove leader dei due gruppi, che vedono vincitori Omar e Spadino. Scattano subito anche le reazioni a catena: da ognuno dei due gruppi vengono eliminati due naufraghi: per i Senatori Mirko Frezza e Loredana Cannata e per i Giovani Camila e Chiara. I quattro però non tornano a casa ma finiscono in un luogo inospitale soprannominato Montecristo. Si celebra in questa puntata anche il primo ingresso in Palapa di tutti i naufraghi e le prime nomination, anch’esse divise tra squadra dei Giovani e squadra dei Senatori. I quattro nominati della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 (QUI il recap completo della serata) sono quindi: Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Lorenzo Tano e Carly.

Scopriamo le cose migliori e quelle che ci hanno convinto di meno, con le pagelle di questa prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 in onda mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi, pagelle 7 maggio 2025

Simona Ventura, voto:7: Presentata da Veronica Gentili come "la queen dell’Isola", lei entra urlando: "Finalmente ti ritrovo Isola!", per poi intonare con la conduttrice il mantra "crederci sempre, arrendersi mai" e promette: "non farò sconti a nessuno: hanno da schiattà". E i passaggi più vivaci da studio in effetti, sono quelli sottolineati dai suoi commenti. Nonostante la personalità e l’attitudine da padrona di casa, Simona Ventura si trova perfettamente anche nel nuovo ruolo: interviene nella misura giusta, non ha nessuna ansia di prevaricare o di stare al centro delle cose e si rivela quindi davvero una scelta azzeccata anche perché tiene perfettamente fede ai buoni propositi della vigilia, ovvero quelli di essere di supporto alla conduzione di Veronica Gentili. E così è. Un supporto di lusso, ovviamente.

Pierpaolo Pretelli, voto: 6. Arriva a nuoto come un naufrago qualsiasi, e si cala subito nel mood del reality. Questa prima prova è superata: Pretelli è molto chiaro quando spiega e commenta le prove, insomma va tutto liscio ma niente di trascendentale. Comunque, buona la prima

Veronica Gentili, voto: 6 (per ora). Ha avuto l’intelligenza di portare con sè in studio Simona Ventura e ha la stessa intelligenza nel decidere di coinvolgerla continuamente, quindi questi sicuramente due grandi meriti della nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi. Per il resto, questa sera non ha esattamente brillato, ma si trattava di una puntata introduttiva, assorbita soprattutto dalla presentazione dei vari concorrenti, quindi rimandiamo il giudizio sulla sua conduzione alla prossima settimana. Stasera, per risultare meno noiosa serviva un miracolo, che non c’è stato. Non l’aiuta il suo stile di conduzione molto impostato e qualche banalità di troppo nel commentare ciò che accade tra i concorrenti. Ma è giusto sospendere il giudizio, e così facciamo.

Senatori e giovani, voto: 5. Sinceramente non sentivamo il bisogno di una complicazione al meccanismo del gioco con una divisione in squadre su base anagrafica che sembra avere ben poco senso in un reality in cui viene richiesto di unire le forze per garantire a tutto il gruppo la sopravvivenza. Oltretutto in questo modo vengono raddoppiate le prove leader, le nominations ecc. Aggiunge qualcosa al reality questa scelta, oltre al prezioso minutaggio di puntata utile per pescare pubblico? Non ci sembra.

La lite finale tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, voto: 5. Sono quasi le 2 del mattino, le nominations sono concluse, il televoto è stato lanciato, quando scoppia la prima vera lite dell’Isola dei Famosi 2025, quella che vede scontrarsi Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. La prima accusa la seconda di voltafaccia e strategia, la seconda dice che ad essere delusa è lei. Il voto va all’ora: poteva succedere una mezz’ora prima? A quel punto abbiamo troppo sonno per infervorarci sull’unica dinamica interessante dell’infinita serata.

Il caso Mario Adinolfi, voto 4: Mario Adinolfi, al momento, è la cosa più incomprensibile di questa Isola 2025. Il politico ha voluto partecipare al reality, ma poiché ha delle fragilità dal punto di vista fisico viene trattato in modo speciale. Un modo studiato a garanzia della sua salute, e ci mancherebbe, che però, si riflette sullo spazio che gli viene dato che è "diverso" e in qualche modo risalta di più rispetto a quello degli altri, almeno per quello che abbiamo visto in questa prima puntata. Solo nella prima parte della serata, senza che abbia fatto nulla, contiamo ben tre momenti confessionale dedicatigli. Il tutto per spiegare che, come dice Veronica Gentili "Ci sono tante cose che tu non puoi fare, e cose in cui tu avrai bisogno dei tuoi compagni". Quando a fine serata, portato in barca, arriva alla Palaba per fare le nomination, sia la conduttrice che Adinolfi, chiariscono anche ai concorrenti che ad alcune attività lui non potrà partecipare e che avrà bisogno del loro aiuto in alcuni frangenti. La risposta? Praticamente il gruppo vota compatto per mandarlo in nomination probabilmente perché (a parte Alessia Fabiani che parla delle sue posizioni politiche) i concorrenti pensano che già avere a che fare con fame, insetti, privazioni, freddo e quant’altro sia già più che abbastanza. Ma il punto non è tanto questo e nemmeno il fatto che Adinolfi arrivi dicendo loro "Io sono il più fragile, io sono quello che subirà più odio". La vera domanda è: ma i concorrenti dell’Isola, per garantire la loro sicurezza e salute, non passano prima attraverso i controlli medici, proprio per la peculiarità di un reality che non è alla portata di tutti per la sua durezza? Ci sembrava di ricordare così almeno.

