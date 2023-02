Gf Vip: Alberto brilla (finalmente), tra Luca e Ivana c'è ancora feeling Conclusa anche la 31esima puntata: tanti i litigi ma anche le novità. Tra le new entry Matteo Diamante, Ivana Mrazova e Martina Nasoni, mentre De Pisis trionfa al televoto

Tra liti, sorprese, coppie in crisi, e volti nuovi, il Grande Fratello Vip 7 continua a regalare spettacolo. Nel corso della 31esima puntata del reality di Signorini, in onda su Canale 5 lunedì 6 febbraio 2023, sono stati tanti i momenti degni di nota che hanno regalato ai telespettatori emozioni a raffica nella settimana che segna il ritorno della doppia puntata (si torna in onda giovedì), reintrodotta da Mediaset all’interno della strategia di controprogrammazione per reggere l’urto del Festival di Sanremo.

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha spedito nella Casa tre ospiti speciali: Matteo Diamante, Ivana Mrazova e Martina Nasoni, rispettivamente ex di Nikita Pelizon, Luca Onestini e Daniele Dal Moro; la mission delle "vecchie fiamme", in vista di San Valentino, sarà quella di "riscaldare" le dinamiche amorose della Casa e – chissà – conquistarsi sul campo il ruolo di concorrenti a tutti gli effetti.

L’assente giustificata della puntata è stata Milena Miconi, uscita dalla dimora di Cinecittà per dare l’ultimo saluto al suo amico e agente Alessandro Lo Cascio, scomparso recentemente. Dopo aver preso parte ai funerali, l’ex primadonna del Bagaglino è già entrata in quarantena e tra qualche giorno rientrerà in gioco.

Vincitore del televoto e nuovo preferito del pubblico è stato Alberto De Pisis, mentre sono finiti in nomination Attilio, Antonino, Edoardo, Luca e Sarah; il meno votato andrà a rischio eliminazione lunedì 13 febbraio insieme a Nikita e ai nominati della prossima puntata. Detto questo, scopriamo chi è entrato nella nostra personalissima classifica dei Top e Flop della puntata del Gf Vip di lunedì 6 febbraio.

Gf Vip, i top della puntata

Il primo Top della serata va ad Alberto De Pisis, travolto dall’affetto del pubblico che l’ha scelto come preferito in una sfida tostissima contro due regine della Casa come Nikita e Antonella. A ben vedere, però, non è un risultato inaspettato: l’influencer milanese ci ha messo un po’ a carburare ma ormai da alcune settimane è emerso con il suo carattere speciale, fatto di garbo, arguzia e ironia. Teniamolo d’occhio: potrebbe essere la rivelazione dei mesi finali del reality.

Merita una citazione (d’incoraggiamento) nella parte buona della classifica anche Oriana, che proprio mentre vedeva decollare la sua love story con Daniele si è ritrovata piazzata in Casa l’ex fidanzata del veneto, Martina Nasoni. La spagnola ha reagito malissimo alla "sorpresa", ma è difficile biasimarla: stavolta con lei il Gf Vip è stato davvero perfido.

Terzo e ultimo top è il tenero incontro tra Luca Onestini e Ivana Mrázová, i due ex fidanzati che si sono rivisti stasera in virtù dell’ingresso della modella ceca nella dimora di Cinecittà. Se gli occhi non mentono, tra i due c’è ancora un legame intenso e speciale che a questo punto potrebbe riesplodere nelle prossime settimane, con buona pace di Nikita.

Flop

Doppia citazione per Luca Onestini, che finisce anche tra i bocciati a causa del confronto ad alto tasso di testosterone avuto con Matteo Diamante. Tra insulti e concetti puerili, il loro è stato davvero un pessimo spettacolo.

E’ flop anche Edoardo Donnamaria, uscito con le ossa rotte dal faccia a faccia in studio con Sonia Bruganelli. L’opinionista ha asfaltato il volto di Forum che in settimana l’aveva criticata usando parole dure e francamente ingiuste, tirando in ballo anche il suo matrimonio con Bonolis.

L’ultimo flop se lo becca Antonella: l’influencer si è scontrata a inizio puntata con Tavassi, Micol e Nicole, ormai suoi nemici giurati. Ormai è chiaro che la giovane salernitana ha un’altissima considerazione di se stessa, e questo potrebbe anche essere un pregio. Il suo limite è che l’associa a una tendenza al vittimismo e al lamento perpetuo che, a volte, finisce col penalizzarla anche quando in realtà non avrebbe tutti i torti.

