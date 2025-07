Grande Fratello, fuori Signorini e i Vip: edizione corta con Veronica Gentili o Simona Ventura (e bis nel 2026) Il prossimo GF durerà 90 giorni, sarà in versione NIP e con un nuovo volto alla conduzione. Ma Signorini potrebbe tornare con un'edizione 'all star' nel 2026.

Il Grande Fratello resterà al centro dei palinsesti Mediaset 2025/2026, ma sarà totalmente diverso dalle edizioni andate in onda negli ultimi anni. Più che una svolta, però, sarà un ritorno alle origini del reality che all’inizio del millennio ha contribuito a rivoluzionare la televisione italiana.

A svelarlo è l’account X "Master – CiaoMaurizio", considerato una fonte attendibile per quanto riguarda gli spifferi in arrivo da Mediaset. Stando a un tweet lanciato ieri pomeriggio, il GF si prepara a vivere un cambiamento radicale, con un’edizione NIP in arrivo in autunno, senza la presenza di Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello torna NIP

Né VIP, né Alfonso Signorini. Il prossimo Grande Fratello, a quanto pare, tenterà di ritrovare la ‘purezza’ delle sue origini televisive. Partito nel 2000 con la conduzione di Daria Bignardi e una decina di concorrenti sconosciuti, il reality di casa Endemol ha avuto un impatto clamoroso sulla società italiana, diventando una sorta di esperimento sociologico che inchiodò milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo.

Dopo il successo dirompente della stagione d’esordio (vinta da Cristina Plevani, che l’altro ieri ha trionfato all’Isola dei Famosi 2025), il GF col passar degli anni ha perso la sua unicità diventando un ‘semplice’ programma televisivo. Ha comunque continuato a inanellare ascolti televisivi mediamente alti, anche con la versione VIP, varata nel 2016 con lo scopo di rinfrescare un format che iniziava ad accusare il peso dell’età.

Il resto è storia recente. Nel 2020 è iniziata la gestione di Signorini, che ha stravolto l’impostazione del programma imbottendo il cast di influencer e aspiranti vip – nella maggior parte dei casi giovani e piacenti – e costruendo le dinamiche delle ultime edizioni attorno a tira-e-molla amorosi di coppie spesso create ad arte all’interno della Casa. Una deriva, questa, che in alcuni casa ha oltrepassato la linea rossa del trash tracciata dall’editore, che in diverse occasioni è intervenuto per richiamare all’ordine Signorini e i suoi autori. Anche per questo, Mediaset in occasione dell’edizione che festeggerà i 25 anni del reality avrebbe deciso di tornare a un cast di "comuni mortali", per ritrovare la genuinità e staccarsi dalle polemiche delle ultime stagioni.

GF più breve (e senza Signorini)

Oltre al cast composto da soli NIP, il Grande Fratello che partirà a settembre sarà caratterizzato da altre due grandi novità. La prima – clamorosa – riguarda l’assenza di Alfonso Signorini alla conduzione. Una svolta epocale, perché il giornalista, negli ultimi cinque anni, è stato il vero deus ex machina del programma, diventandone anche il simbolo. Il secondo cambiamento riguarda la durata: il reality non avrà più la formula monstre (di cinque o più mesi) delle ultime edizioni, ma si svilupperà in 90 giorni, con chiusura prevista prima di Natale.

Veronica Gentili e Simona Ventura, corsa a due per il GF

Ma le novità non finiscono qui. Già circolano i nomi delle possibili eredi di Signorini alla guida del GF NIP 2025. In lizza c’è Veronica Gentili, ormai volto di punta di Mediaset. La giornalista romana ha appena chiuso l’Isola dei Famosi, destreggiandosi tra mille difficoltà e incassando la promozione quasi unanime della critica televisiva, che ha apprezzato il suo stile asciutto e diretto. Il giornalista Gabriele Parpiglia, ieri sera su X, ha svelato che Mediaset avrebbe convocato Simona Ventura per girare una puntata ‘zero’ del nuovo Grande Fratello. Sarebbero loro, dunque, le principali candidate a tenere le redini dell’edizione in partenza tra poco più di due mesi.

Il secondo Grande Fratello: Signorini torna con le "vecchie glorie"

E Signorini? Alfonso non dovrebbe rimanere completamente a mani vuote. Mediaset, infatti, avrebbe in mente di affidargli una seconda edizione del GF tra l’inverno e la primavera 2026, stavolta in versione VIP, e più nello specifico con le "vecchie glorie" del programma. Un format che riunirebbe nella Casa i concorrenti più amati e discussi delle scorse stagioni del reality.

