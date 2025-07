Jasmine Carrisi sogna il Grande Fratello Vip (ma 'teme' papà Al Bano): perché la prenderebbe male La figlia di Al Bano punta al ritorno in tv con il Grande Fratello Vip, ma ammette: “Papà lo accetterebbe con fatica”.

Alfonso Signorini cerca celebrità per il suo Grande Fratello Vip, in partenza a gennaio 2026 su Canale 5. La sua missione, però, non è affatto scontata: Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha lanciato un messaggio chiaro e inequivocabile. "Il Gf Vip si farà a patto di trovare vip interessati a partecipare", ha dichiarato.

Nel novero dei papabili concorrenti, dunque, non rientreranno influencer e starlette dei social che hanno affollato le ultime edizioni. Serviranno volti noti, veri vip. E una candidatura forte è già arrivata: quella di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, volto televisivo noto grazie alle partecipazioni a diversi show, tra cui The Voice Senior e, più recentemente, The Couple.

Jasmine Carrisi vuole il Grande Fratello (ma teme Al Bano)

Pochi mesi fa, Jasmine Carrisi era tra i concorrenti di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi e chiuso anzitempo a causa degli ascolti deludenti. Nonostante il flop generale e un cast poco riuscito, Jasmine – in coppia con l’ex fidanzato Pierangelo Greco – è riuscita a emergere come uno dei pochi personaggi capaci di generare dinamiche interessanti all’interno del programma.

Terminata quell’esperienza, la figlia di Al Bano è pronta a rilanciarsi in televisione. E ha già individuato quale potrebbe essere lo show perfetto per farlo: proprio il Grande Fratello Vip. Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista al settimanale Mio, firmata da Lorenzo Pugnaloni: "Il Gf? Non lo escludo. Sicuramente è un’esperienza fortissima e un po’ mi spaventa, anche solo l’idea di stare chiusa sei mesi… però, è un programma che seguo da sempre. Quindi, mai dire mai". Tuttavia, se l’ipotesi del suo ingresso nella casa dovesse concretizzarsi, potrebbe sorgere un problema: la reazione di papà Al Bano. Il cantante, infatti, aveva già espresso perplessità di fronte alla partecipazione della figlia a The Couple, e c’è da scommettere che accetterebbe con ancor maggiore difficoltà un suo eventuale ingresso al Gf Vip, un reality ancor più seguito e potenzialmente "scivoloso" per chi vi partecipa. "Direi che lo accetterebbe con fatica!", ha ammesso Jasmine. Che poi ha aggiunto: "Però non è un’esperienza che escludo. Tutto sta nel momento e nelle persone che ci sono".

La musica prima di tutto

Pur guardando con interesse al mondo della televisione, il focus principale di Jasmine Carrisi resta la musica. La 24enne di Cellino San Marco sogna infatti di sfondare come cantante, e da anni studia per riuscirci, anche grazie al sostegno del padre, con cui (reality a parte) ha un rapporto splendido.

"La sua presenza è un grande regalo – ha detto Jasmine –. Vorrei vivere al cento per cento di musica, senza compromessi. Avere un tour mio, riuscire a rendere la musica davvero la mia vita".

