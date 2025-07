Grande Fratello diviso in due: "Lo ha chiesto Signorini, non ce la faceva più", il retroscena Il reality si divide in due: Ventura ai Nip, Signorini ai Vip. Una scelta voluta dal conduttore per dire addio alle edizioni-fiume tanto amate da Silvio Berlusconi.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il Grande Fratello diviso in due parti – di cui una affidata alla conduzione di Simona Ventura – non è la sconfitta di Alfonso Signorini. Tutt’altro: se Mediaset ha deciso di rivoluzionare il suo reality dividendo l’annata in due edizioni (NIP e VIP), è proprio per seguire una richiesta precisa del conduttore lombardo. Dopo anni di edizioni-fiume con cast misti e stagioni interminabili, infatti, Signorini avrebbe chiesto una rottura col passato e un impegno televisivo più soft, e sarebbe stato accontentato dai vertici del ‘Biscione’.

Grande Fratello, la richiesta di Signorini a Mediaset

A svelarlo è Dagospia, secondo cui sarebbe stato proprio Signorini a chiedere a Mediaset di evitare un’altra stagione lunga sei mesi, come quella dello scorso anno. La risposta è stata un cambio di formato radicale: da settembre a dicembre ci sarà un’edizione totalmente NIP, guidata da Simona Ventura e con un cast composto esclusivamente da persone non famose, così come succedeva agli albori del programma. Da gennaio, invece, ripartirà il Grande Fratello Vip, con Signorini di nuovo al timone per una versione più compatta, ma sempre centrale nel palinsesto di Canale 5 per i successivi tre mesi, fino ad aprile 2026. Non ci saranno collegamenti o sovrapposizioni tra i due programmi: Gf Vip e Nip saranno completamente autonomi, con conduttori, concorrenti e narrazioni totalmente slegate, pur mantenendo la stessa location e la stessa ‘ragione sociale’ – ossia intrattenere gli spettatori con le dinamiche dei concorrenti all’interno della Casa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché Signorini ha detto basta alle maratone GF

Dietro la scelta di spezzare il Grande Fratello in due ci sarebbe la stanchezza accumulata dal conduttore, che negli ultimi anni ha guidato edizioni sempre più lunghe, stressanti e spesso finite al centro delle polemiche causate dalla deriva trash che ha caratterizzato le ultime annate. Signorini stesso aveva raccontato, in uno speciale del Tg5 dedicato a Silvio Berlusconi, come nacque l’idea della durata "monstre" del reality, svelando che fu proprio il ‘Cavaliere’ ad avere l’idea di allungare la durata di un format che garantiva buoni ascolti a fronte di spese di produzione non altissime:

"L’ha inventata lui. Mi chiamava e mi diceva: ‘Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio’. Io gli dicevo: ‘Presidente, come si fa ad andare avanti fino a luglio? Non si può’. E lui mi rispondeva: ‘No, no, no. Voi dovete continuare’."

Pur ‘obbedendo’ alla volontà di Mediaset, il conduttore non ha mai nascosto di non apprezzare particolarmente la durata fiume delle ultime edizioni del GF. Qualche mese fa, subito dopo la finale che ha incoronato vincitrice Jessica Morlacchi, rispondendo a un fan su Instagram, aveva detto chiaramente che avrebbe preferito un ritorno al passato, con il reality in onda solo per tre mesi.

Quel desiderio, alla fine, è stato esaudito da Mediaset. Per Signorini – abituato ormai da anni a lunghi tour de force televisivi – è finalmente arrivato il momento di alleggerire i carichi di lavoro, senza rinunciare alla conduzione della parte più calda dell’anno. "Alfonso Signorini non poteva sopportare di nuovo la durata monstre del Grande Fratello: voleva lavorare meno – si legge su Dagospia – Nei corridoi di Mediaset si dice sia dipeso da lui "spaccare" il reality in due tranche: Signorini è stato quindi accontentato con la metà della durata, per lui, dello scorso anno".

Stop alle dirette fiume fino a notte fonda

Non solo cambia la formula, ma anche i tempi. Le prossime edizioni del Grande Fratello potrebbero concludersi prima, seguendo il modello di Temptation Island, che ha dimostrato di saper tenere incollato il pubblico anche con puntate più brevi. L’idea è quella di chiudere intorno alla mezzanotte e mezza, evitando il protrarsi ben oltre l’una di notte. La stessa formula è stata già testata quest’anno all’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, con puntate serali di circa tre ore, senza osservare cali di share rispetto alle passate edizioni.

Potrebbe interessarti anche