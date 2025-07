Grande Fratello Vip a rischio cancellazione, Signorini già nei guai (ma Simona Ventura può salvarlo) Mediaset punta tutto sulla versione Nip con Simona Ventura, mentre il GF Vip di Signorini è in bilico per problemi di cast e budget.

L’annunciata doppia edizione del Grande Fratello nella stagione televisiva 2025/2026 potrebbe rivelarsi un grande bluff. Al momento, infatti, solo la versione NIP di Simona Ventura è confermata nei palinsesti autunnali di Canale 5, mentre attorno al GF Gold di Signorini aleggiano ancora tanti interrogativi, al punto che molti iniziano a dubitare dell’effettiva realizzazione dell’edizione Vip del reality. Ecco perché.

Il Grande Fratello Vip si farà? Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Per ora il GF Vip è un progetto, un’idea che rimarrà sulla carta ancora per diversi mesi. Quel che è certo è che Pier Silvio Berlusconi ne ha sì parlato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ma solo come possibilità: "Si farà a patto che si trovino dei veri vip pronti a partecipare", ha detto l’AD del Biscione. Un modo per prendere tempo, insomma, perché al momento la macchina organizzativa di Mediaset si sta dedicando esclusivamente alla versione NIP del programma, in partenza il prossimo settembre e prevista nel palinsesto di Canale 5 fino a dicembre 2025. All’edizione Vip – eventualmente in onda da gennaio ad aprile 2026 – si penserà più avanti.

Il Gf Vip di Signorini rischia la cancellazione

Quello dei vip "veri" da arruolare non è un problema di poco conto. Se escludiamo dai papabili concorrenti starlette minori e influencer vari – categorie che hanno affollato i cast delle ultime edizioni – trovare personaggi davvero famosi disposti a partecipare al programma sarà impresa ardua per gli autori. Le difficoltà da fronteggiare saranno di due tipi: economico – perché i famosi ‘per davvero’ non si accontenteranno dei cachet al ribasso distribuiti negli ultimi anni – e televisivo, visto che il GF è un programma che rischia di avere poco appeal sui personaggi noti a causa delle polemiche e dell’aura trash che lo accompagnano ormai da anni.

Per questo – al netto degli annunci estivi – il GF Vip di Signorini rischia seriamente di non partire. Lo ha svelato anche Dandolo nell’ultimo numero di Oggi, scrivendo che la prossima edizione Gold è "incerta". Ieri pomeriggio anche Davide Maggio ha rincarato la dose su Instagram, rispondendo affermativamente a chi gli ha domandato: "Grande Fratello Vip Gold se trova veri vip, non è un modo gentile per dire che non si fa?". "Per me sì", le sue parole.

I primi nomi: Aida Yespica, Kasia Smutniak e Francesco Arca

Sono molti, insomma, gli addetti ai lavori convinti che il GF Vip "non si farà mai", a meno di sorprese clamorose. Intanto però il gossip televisivo si è già messo in moto e iniziano a circolare i primi candidati a entrare nel cast dei concorrenti. Nei giorni scorsi erano filtrati i nomi degli attori Francesco Arca e Kasia Smutniak, ma sul loro conto non sono arrivate ulteriori conferme. Il nuovo nome papabile, emerso ieri, è quello di Aida Yespica, ex modella e showgirl venezuelana, già transitata nella casa del GF Vip nel 2017 e all’Isola dei famosi cinque anni prima.

Simona Ventura ago della bilancia

Paradossalmente, il futuro di Alfonso Signorini potrebbe dipendere proprio dal successo della collega Simona Ventura. Se il Grande Fratello "dei non famosi" (la cui chiusura è prevista entro il Natale 2025) dovesse convincere pubblico e vertici aziendali, allora l’edizione Vip potrebbe ricevere il via libera per l’inverno. In caso contrario, la versione Gold rischia seriamente di rimanere nel cassetto.

