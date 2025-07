Simona Ventura 'dimezza' Signorini, è ufficiale: il Grande Fratello si sdoppia. La svolta epocale La conduttrice ex Isola dei Famosi sarà alla guida della 19esima edizione del reality, al via a ottobre. Mentre per Alfonso resta un'edizione celebrativa ricca di vip.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

È tutto vero. Simona Ventura sarà ufficialmente la conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello. La presentatrice Rai, in passato stella e delizia a L’Isola dei Famosi, ha infatti ricevuto mandato di stupire nei tre mesi che caratterizzeranno la ‘sua’ edizione, da ottobre a dicembre 2025. Mentre Alfonso Signorini ci sarà, ma solo con il nuovo anno e per una versione celebrativa. Insomma, una vera rivoluzione. Con il reality Mediaset per eccellenza che per la prima volta nella sua storia ha deciso di sdoppiarsi. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Simona Ventura, l’approdo ufficiale al Grande Fratello (ma solo per tre mesi)

Simona Ventura sarà ufficialmente la conduttrice del Grande Fratello 2025. Lo ha deciso Mediaset, dopo alcuni tentennamenti e la registrazione, a quanto pare, di una puntata zero. Un po’ come fece la Rai con De Martino, l’anno scorso, ma in questo caso per vedere come la veterana se la sarebbe cavata con un format per lei nuovo. Tra imprevisti, collegamenti con la Casa e lancio dei servizi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E insomma, la Ventura deve aver fatto una discreta impressione – si vocifera addirittura che chi ha assistito alla registrazione della puntata zero abbia applaudito, dopo la performance della conduttrice. Quindi la strada pare spianata per un’edizione sui generis del Gf, la 19esima, che durerà appena 3 mesi. Da inizio ottobre a fine dicembre, con concorrenti rigorosamente non vip. Un ritorno alle origini del format, dunque. Che potrebbe anche nascondere le prove generali per un nuovo ciclo. Da affidare magari alla Ventura, se gli ascolti e i social la premieranno.

Cosa farà Alfonso Signorini

Messi da parte i vari flop di conduttori degli ultimi anni, da Luxuria a Diletta Leotta, passando per il recente tentativo fatto con Alessandra Viero a Pomeriggio 5, Pier Silvio sembra aver puntato per una volta sul sicuro. Con Simona Ventura, alla conduzione del reality di punta del Biscione, i margini per un errore di giudizio sono molto risicati. Vista soprattutto l’esperienza decennale della presentatrice, tra L’Isola dei Famosi, Music Farm e The Voice of Italy, Il Contadino Cerca Moglie e Temptation Island Vip.

Chi invece sorride un po’ meno, immaginiamo, è Alfonso Signorini. Allo storico conduttore del Gf rimarrà infatti un’edizione dimezzata, per celebrare i 25 anni del Grande Fratello a partire dal gennaio dell’anno prossimo. Il cast, come anticipato di recente, sarà composto anche da ex gieffini amatissimi. Ma non è chiaro se per Alfonso la diminuzione del carico di lavoro è un affronto o una benedizione. Era da tempo, che sembrava affaticato, soprattutto al termine dell’edizione monstre di pochi mesi fa. E questa potrebbe essere l’occasione, almeno per un po’, per rifiatare come si deve.

Potrebbe interessarti anche