Pier Silvio Berlusconi spiega perché Simona Ventura guiderà la nuova edizione NIP del Grande Fratello in partenza a settembre 2025: "Sa fare questo mestiere".

Pier Silvio Berlusconi svela i retroscena della scelta di Simona Ventura al timone del Grande Fratello. Lo ha fatto ai microfoni dell’ANSA, a cui ha raccontato il percorso che ha portato Mediaset a progettare e ratificare la rivoluzione che investirà il prossimo GF, composto da due edizioni brevi e ‘slegate’ tra loro – una VIP condotta da Alfonso Signorini e l’altra NIP – con Simona Ventura alla guida di quella dedicata ai concorrenti non famosi. Ecco cosa ha detto.

Pier Sillvio Berlusconi: "Perché ho scelto la Ventura al Grande Fratello"

Fatta eccezione per la sua recente presenza al Tavolo di Che tempo che fa, Simona Ventura sembrava essere uscita dai radar della grande TV in prima serata. ‘Super Simo’, però, negli ultimi mesi ha vissuto una seconda ‘giovinezza’ lavorativa che l’ha portata prima a sbarcare all’Isola dei Famosi come opinionista (perfetta), e poi al colpo di scena della presentazione dei palinsesti Mediaset, quando Pier Silvio Berlusconi l’ha ufficializzata come conduttrice del Grande Fratello 2025, in partenza il prossimo settembre. Per Ventura sarà un ritorno alla guida di un grande reality dopo L’Isola dei Famosi, condotta dal 2003 al 2011 (su Rai 2) e nel 2016 (su Canale 5): una sorta di riscatto dopo che, negli ultimi anni, la sua carriera sembrava entrata in una parabola discendente. Ma qual è il motivo che ha spinto Canale 5 a sceglierla per rilanciare la versione NIP del Grande Fratello? Lo ha spiegato Pier Silvio Berlusconi all’ANSA:

"Con Simona Ventura abbiamo fatto un test di marketing chiamandola come opinionista a L’Isola dei Famosi e ci siamo detti: però! Poi ha girato un numero zero, e ci siamo detti: però!" – ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediaset.

E ha aggiunto: "Alla faccia dell’età, se c’è una che sa fare quel mestiere lì è lei…"

Le date del Grande Fratello NIP di Simona Ventura

Sarà dunque la conduttrice torinese ad avere il compito di rilanciare il GF in versione NIP, ma soprattutto di rimpiazzare Alfonso Signorini, che da anni era il volto e deus ex machina del reality. Il Grande Fratello NIP partirà a settembre 2025 – probabilmente lunedì 15 – e si concluderà il 22 dicembre 2025, per una durata di 100 giorni. Si tratta di una formula decisamente più breve rispetto alle ultime edizioni, che erano andate avanti per circa sei mesi.

A inizio 2026, invece, toccherà nuovamente a Signorini tornare alla guida del reality, stavolta in versione VIP, con un cast composto esclusivamente da personaggi famosi. Anche il GF Vip durerà 100 giorni, da gennaio ad aprile 2026.

