Alfonso Signorini, quanto guadagna (davvero) il conduttore del Grande Fratello. Le cifre e il dettaglio choc Secondo le ultime indiscrezioni, il presentatore e giornalista avrebbe ricevuto un cachet 'monstre' in questi anni. Ma l'edizione 2026 resta ancora in bilico. Ecco i dettagli.

Si avvicina l’ennesima edizione del Grande Fratello per il veterano Alfonso Signorini. Ma stavolta, le luci della ribalta dovrà dividerle con Simona Ventura, al timone dell’edizione Nip attesa per il prossimo autunno. Ad Alfonso resta invece l’edizione celebrativa dei 25 anni, già soprannominata Grande Fratello Super Vip. Sulla quale, però, Pier Silvio Berlusconi avrebbe posto una condizione non da poco. Anche se i dettagli sul cachet di Signorini, trapelati via social in queste ore, fanno capire bene che se anche il suo Gf dovesse saltare, lui, con ogni probabilità, non se la passerebbe male. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Alfonso Signorini, quanto ha guadagnato (davvero) con il Grande Fratello

Da sei stagioni Alfonso Signorini è il volto, nel bene e nel male, del Grande Fratello su Mediaset. Ha condotto in successione quattro edizioni del Gf Vip, vinte rispettivamente da Paola Di Benedetto, Tommaso Zorzi, Jessica Hailé Selassié e Nikita Pelizon. Poi sono arrivate due edizioni ‘miste’ con l’esperimento Vip/Nip e i trionfi di Perla Vatiero e Jessica Morlacchi. E anche se la flessione negli ascolti è stata evidente, Signorini ha saputo mantenere la ‘barra’ dritta, portando a casa anche un’ultima stagione dalla durata monstre.

Tanta bravura, dunque, e altrettanta pazienza, potrebbero spiegare il cachet notevole che Signorini ha portato a casa in questi anni. A fornire i dettagli (senza ulteriori conferme, però), è stato di recente il giornalista Gabriele Parpiglia su X. Nel suo profilo social ha rivelato che i guadagni del conduttore, a puntata, sarebbero pari a 22.000 euro. Quindi, contando il totale di 247 puntate condotte finora, Alfonso avrebbe portato a casa la bellezza di 5.434.000 euro. Mentre altre fonti rilanciano, parlando addirittura di 45.000 euro di stipendio a episodio.

La condizione di Pier Silvio per il nuovo Grande Fratello Super Vip

Quale che sia la verità sul cachet di Signorini, non è ancora detto (al cento per cento) che rivedremo il conduttore alla guida del Grande Fratello l’anno prossimo. I presupposti ci sono tutti, è vero. Ma pesa la condizione imposta di recente dal patron Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Che in pratica ha fatto capire, chiaro e tondo, che la super edizione vip si farà solo a patto di trovare dei personaggi realmente famosi. Non influencer o nomi semi-noti, quindi. Ma vere star e personaggi di peso delle edizioni passate. Se Alfonso Signorini riuscirà a mantenere questo impegno, tutto dovrebbe filare liscio. Altrimenti, il futuro dello show resta nelle mani dei piani alti.

