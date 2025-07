Il Grande Fratello sarà (finalmente) VIP, i primi nomi: Francesco Arca e Kasia Smutniak Dopo l’annuncio di una versione “Gold” condotta da Alfonso Signorini nel 2026 iniziano a emergere le prime indiscrezioni sui concorrenti: c’è Kasia Smutniak

Il Grande Fratello VIP sogna in grande. Dopo l’annuncio della doppia edizione – con una versione ‘nip’ condotta da Simona Ventura in autunno e una ‘Gold’ guidata da Alfonso Signorini nel 2026 – infatti, iniziano a emergere i primi nomi di chi potrebbe varcare l’iconica porta rossa. Pier Silvio Berlusconi aveva frenato gli entusiasmi (definendo il GF Vip fattibile solo se con "veri vip") e Alfonso Signorini ha risposto presente: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbero due super-nomi in lizza per la prossima edizione del reality show di Canale 5. Scopriamo di chi si tratta.

Grande Fratello Vip: ecco i primi due concorrenti per la versione ‘Gold’

Se da un lato Simona Ventura ha già ringraziato Pier Silvio Berlusconi per l’opportunità di condurre il Grande Fratello ‘nip’ a partire dal prossimo autunno, dall’altro Alfonso Signorini è stato chiamato dall’ad Mediaset a radunare un cast di livello per dare vita a un eventuale prossimo GF Vip. Come anticipato, il conduttore e padrone della casa più spiata d’Italia avrebbe dunque messo gli occhi su due possibili vip (senza il bisogno del virgolettato, come troppo spesso accaduto nelle ultime edizioni). A svelarlo è Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ufficiale ha fatto i primi nomi.

"Come già sapete il GF Gold è previsto per gennaio e sarà condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti saranno tutti super famosi (niente influencer o tiktoker o ex gieffini)" ha sottolineato l’esperto di gossip, che ha poi parlato di presunti contatti tra il team di Signorini e Francesco Arca, ma anche dell’ipotesi di vedere Kasia Smutniak nella casa più spiata d’Italia: "Un nome già contattato sarebbe quello di Francesco Arca e voci di corridoio dicono anche Kasia Smutniak (compagna dell’indimenticabile Pietro Taricone)".

Il ‘colpo’ Francesco Arca e il ricordo di Pietro Taricone grazie a Kasia Smutniak

Al momento, naturalmente, si tratta solo di rumor né confermati né smentiti. Quel che è certo è che la versione ‘nip’ del Grande Fratello in autunno si farà e sarà condotta da Simona Ventura, mentre Alfonso Signorini è al lavoro su un cast il più altisonante possibile per la versione ‘Gold’ in partenza a gennaio 2026. Francesca Arca sarebbe un nome di primo livello, mentre l’ingresso al GF di Kasia Smutniak rappresenterebbe un bellissimo ‘omaggio’ al suo compianto ex compagno Pietro Taricone, scomparso nel 2010. Quest’ultimo prese infatti parte alla prima, storica, edizione condotta da Daria Bignardi e vinta da Cristina Plevani nel 2000 e, per celebrare i 25 anni del programma, il GF avrebbe pensato proprio a Kasia (che con Taricone ha avuto anche una figlia, Sophie, nata nel 2004) per ricordarlo.

