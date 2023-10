Elenoire Ferruzzi tuona contro il Grande Fratello: "Programma schifoso" L'ex vippona della scorsa edizione spara a zero sul reality di Canale 5 e molti concorrenti, ma i commenti al veleno svelano i risentimenti passati.

Non è certo la prima volta che Elenoire Ferruzzi ha da ridire su questa nuova edizione del Grande Fratello. L’ex gieffina, concorrente del discusso GF Vip 2022, in questi mesi ha più volte criticato il reality di Canale 5, ma ieri sera, giovedì 26 ottobre, durante la diretta della 14esima puntata del programma, Ferruzzi ha proprio sparato a zero, inveendo contro lo show e molti inquilini della Casa. "Questo programma fa completamente schifo avete parlato di noi dell’anno scorso ma questi sono peggio lo schifo più totale", ha commentato l’ex vippona su X, lanciando battute al vetriolo su molti concorrenti e salva solo Beatrice Luzzi. Che tutto questo astio nasca da un risentimento legato alla sua eliminazione lo scorso anno?

Ferruzzi spara a zero sul Grande Fratello: "Fa completamente schifo"

Durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 26 ottobre, Elenoire Ferruzzi ha voluto dire nuovamente la sua sul reality condotto da Alfonso Signorini. L’ex vippona dell’edizione 22, collegata su X, ha commentato aspramente la 14esima puntata del programma:

Questo programma fa completamente schifo avete parlato di noi dell’anno scorso ma questi sono peggio lo schifo più totale, tutte cose false finte viste e riviste, salvo solo Beatrice se non ci fosse lei questo programma andrebbe chiuso e l’unica che lo tiene in piedi.

Ferruzzi al vetriolo anche per molti inquilini della Casa, a partire da Massimiliano Varrese che definisce "Un criceto cattivo", o per Anita "Cessa convinta proprio la classica ragazza convinta di essere una Stra fi*a ma poi ovviamente qualcosa è andato storto, con quella bocca tutta storta quei denti quell’occhio all’in giù. Rispecchia esattamente tutte le cesse convinte in Italia". Non dimentica neppure Rosy, definita "L’etichetta della vecchia Romagna", o Letizia, a cui dice: "Non ti sbattere più di tanto, non sforzarti cercando di parlare bene, tanto sei una Zarra e fuori da li non farai nulla!".

Dalle critiche, Elenoire Ferruzzi salva solo Beatrice Luzzi, la sua preferita, e Heidi Baci:

Io voglio assolutamente complimentarmi co Heidi perché è una donna giusta e di carattere, che non si è fatta assolutamente trascinare da un gioco, ma appena saputo dei problemi all’esterno lo ha lasciato, e questo che si fa !quello è un gioco di merda !la vita è altro!

Ferruzzi e le critiche al GF: c’è del risentimento

In molti si chiedono se tutto questo livore di Elenoire Ferruzzi verso la nuova edizione del Grande Fratello e dei suoi concorrenti, sia dettato dal risentimento per il trattamento riservatole quando era lei stessa nel loft di Cinecittà lo scorso anno. La vippona, infatti, fu mandata al televoto flash e poi eliminata a causa del suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon. Un affare che a quanto pare costò parecchi denari, come aveva dichiarato la stessa Ferruzzi: "Ho perso opportunità, soldi e occasioni per colpa di quel programma. Non mi hanno tutelata. Sì mi hanno data in pasto ai leoni da tastiera che ancora oggi mi offendono e dicono di tutto".

