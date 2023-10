Grande Fratello, Signorini illude Varrese sul televoto: polemica, cos’è successo Nella puntata di ieri sera il conduttore ha minimizzato lo scarto al televoto tra Beatrice e Varrese, illudendo quest’ultimo: strategia televisiva?

Bugia bianca o strategia? Le parole di Alfonso Signorini nella puntata di ieri del Grande Fratello 2023 sono destinate a far discutere. Il conduttore del reality show di Canale 5 ha infatti commentato i risultati del televoto – che ha visto in sfida Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese – in maniera inverosimile. Signorini ha infatti minimizzato lo scarto (importante) dato dall’esito dei voti, per poi fare anche uno scivolone in diretta sui numeri. L’episodio ha sollevato la polemica e il web è insorto, tra chi accusa il team del Gf di aver manomesso i risultati a chi attacca il conduttore per aver "illuso" Varrese in attesa dell’eliminazione di lunedì prossimo. Scopriamo cos’è successo.

Grande Fratello: la bugia di Signorini

Nella puntata di ieri giovedì 26 ottobre 2023 il televoto della diretta del Grande Fratello 2023 ha parlato chiaro, indicando una preferenza ben precisa. Per la prima volta c’erano in sfida diretta due vip: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, protagonisti nel bene e nel male di questa edizione del reality di Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo, a mezzanotte inoltrata, ha chiuso il televoto e comunicato i risultati di questa sfida tra "titani" del Gf. Il pubblico si è espresso in maniera molto chiara: la votazione si è chiusa infatti con il 66% a favore di Beatrice e il 34% per Varrese, rispettando a grandi linee i sondaggi (che davano l’attrice vicina al 75%).

Alfonso Signorini, tuttavia, ha minimizzato lo scarto per consolare l’ex ballerino: "Massimiliano, comunque una cosa te la dico: il pubblico ha votato numerosissimo e tu hai ricevuto tanti voti". Il risultato sembrava invece parlare da sé, con Varrese condannato dagli avvenimenti delle ultime settimane (l’addio di Heidi Baci in primis) e, soprattutto, Beatrice Luzzi regina indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Una sfida che era già di per sé complicata visto "l’avversario" in sfida, ma Signorini ha proseguito, incappando in uno scivolone matematico non indifferente: "Non è stata una vittoria nettissima, almeno più della metà dei voti era anche a tuo favore". La frase ha ovviamente scatenato l’ironia (ma anche la furia) dei fan, dal momento che la metà dei voti a favore avrebbe semplicimente significato la vittoria.

La polemica

La frase pronunciata da Signorini, come anticipato, è destinata a far discutere. Il pubblico del Grande Fratello è insorto soprattutto sul web, commentando quanto accaduto nella puntata di ieri. C’è chi teme che il televoto possa essere stato manomesso (c’è però un notaio che controlla la regolarità del sistema, e il conduttore ha già respinto al mittente accuse di questo tipo), ma soprattutto c’è chi pensa che Signorini non abbia parlato di numeri per una strategia televisiva, in modo tale da "illudere" Massimiliano Varrese, che rimarrà comunque nella casa fino a lunedì prossimo, quando verosimilmente ci sarà l’eliminazione. L’attore si è infatti detto fiducioso: "Stavo lì lì. Il fatto di essere arrivato lì lì è un ottimo segno, significa che la prossima scavalco".

