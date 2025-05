Grande Fratello, Beatrice Luzzi finisce nel mirino degli haters a causa di Zeudi: la risposta epica L'opinionista del reality è finita sotto attacco da parte di alcuni fan perché a loro dire si sarebbe schierata prima contro e poi a favore dell'ex Miss Italia.

Il Grande Fratello è giunto al termine da diverse settimane, eppure, in un modo o nell’altro, fa ancora parlare di sé. O almeno sono i fan che continuano a chiacchierare sui social di un argomento o l’altro. C’è una fanbase che ancora tiene banco ed è quella degli Zelena, ovvero i seguaci di Helena Prestes e Zeudi Di Palma che non riescono a superare certe dinamiche ancora adesso. E questa volta a finire sotto accusa è stata Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi risponde agli attacchi

Le due ragazze hanno intrapreso strade diverse con buona pace dei fan che le volevano ancora insieme. Le due oggi sembrano non avere nessun tipo di rapporto. Beatrice Luzzi oggi è finita nel mirino di alcuni haters perché, a loro dire, si sarebbe schierata dalla parte di Zeudi. Proprio lei, che secondo i fan, non credeva alla versione dei fatti della ex Miss Italia. Per farglielo notare un appassionato del Grande Fratello ha pubblicato un video in cui l’opinionista criticava aspramente proprio Zeudi. Il commento a corredo della clip è stata: "Ha coperto la miriade di bugie e di contraddizioni raccontate da quella giocatrice". Parole pesanti nei confronti di Beatrice Luzzi. L’opinionista del reality di Canale 5 ha voluto rispondere così a questo fan: "Non ho coperto le sue contraddizioni ho solo tentato di riequilibrare una narrazione che pendeva proporzionalmente da una parte. Ho fatto il mio dovere di opinionista e di essere umano. Sono fiera di me. Mi auguro che andrete avanti riuscendo a pensare ad altro. Con affetto. Bea".

Zeudi Di Palma, la più criticata dai fan

In questa edizione del GF in molti sono finiti sotto accusa da parte dei fan ma più di tutti, la più criticata è stata proprio Zeudi Di Palma, come nell’occasione in cui si è fatta pagare per fare alcuni tatuaggi piccoli ben 300 euro, cifra a dir poco spropositata soprattutto secondo i fan del GF. D’altro canto gli Zeudiners, più di un mese fa, hanno iniziato una raccolta fondi per la loro beniamina per regalarle una macchina per tatuare. Infatti chi aveva proposto quest’iniziativa aveva scritto: "Ciao, con questa raccolta potremo avverare un sogno di Zeudi. Come tutt* sapete la sua più grande passione è tatuare e vorrebbe farne una professione. Ho avuto indicazioni su modello e tipologia di macchinetta che vorrebbe Mi date una mano a comprarla?". Ad esprimersi contro era stato lo stesso Alfonso Signorini che aveva dichiarato: "Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba? Ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata".

