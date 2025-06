Grande Fratello, Anita Olivieri spiazza i fan con una mossa ‘hot’ (e arriva la stoccata agli ex) L’ex gieffina, arcinemica di Beatrice Luzzi, ha lanciato online una nuova linea di intimo per donne. Con un dettaglio inatteso che ha subito sconvolto il web. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nessuno se l’aspettava, l’ultima mossa social dell’ex Grande Fratello Anita Olivieri. L’arcinemica di Beatrice Luzzi, infatti, ha deciso di lanciare online un nuovo brand di intimo per donne. Una serie di boxer per il gentil sesso, sponsorizzati dalla Olivieri in perfetto stile influencer. Ma il dettaglio che ha sorpreso tutti, scatenando ondate di approvazione e qualche sorrisetto, è legato ai nomi che verranno riportati sui boxer di Anita. Che hanno a che fare, molto da vicino, con le vecchie relazioni naufragate della gieffina. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e le curiosità su questa storia.

Grande Fratello, la mossa di Anita Olivieri (che spiazza gli ex)

Nemica giurata di Beatrice Luzzi. Legata per un po’ ad Alessio Falsone – nonostante all’epoca fosse ancora in una relazione con Edoardo Sanson. L’ex Grande Fratello Anita Olivieri ha fatto parlare di sé in parecchi modi, nel recente passato. Ma adesso che è tornata single (o così pare), la bionda tutto pepe del reality Mediaset si è concessa ben altri ‘scandali’, per così dire. Visto che ha deciso di lanciare via social una sua linea di abbigliamento. Dedicata in particolare alle donne e a peculiari boxer per il sesso femminile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chiamato Melm, acronimo di My Ex Left Me ("il mio ex mi ha lasciata", ndr), il brand di Anita Olivieri punta a conquistare i cuori, e i cassetti, delle sue accanitissime sostenitrici. "Una selezione di boxer fatti a mano, rubati dal suo cassetto", si legge nella presentazione della linea di intimo, "con fit morbidi, riadattati al corpo femminile, tagli oversize e dettagli curati. Comodi, sexy e un po’ sfacciato, proprio come certi ex".

È un altro particolare, tuttavia, ad aver scatenato in queste ore il tam-tam social. Perché sui boxer di Anita Olivieri, a quanto pare, appariranno clamorosamente i nomi dei suoi ex fidanzati. "Se sei un mio ex", ha infatti spigato con malizia la gieffina, "e non ti vedi ancora nel sito stai tranquillo perché arrivi, arrivi". E allora prevediamo già che i boxer dedicati ad Alessio Falsone andranno con ogni probabilità a ruba. Ed è inutile dire che la mossa di Anita, con un mix tra marketing geniale e spigliatezza ‘hot’, rilancia notevolmente l’ex protagonista del Grande Fratello. Almeno agli occhi di chi la vedeva più docile rispetto all’agguerritissima Beatrice Luzzi. Che comunque, va detto, fa sempre in tempo a rilanciare un suo brand personale. Con stoccata magari da indirizzare ad Alfonso Signorini, che l’ha bellamente defenestrata come opinionista del prossimo GF.

Potrebbe interessarti anche