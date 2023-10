Elenoire Ferruzzi asfalta il Grande Fratello: “È tutto finto", rivelazione clamorosa L’ex vippona e influencer si è sfogata su Instagram attaccando il programma da cui era stata cacciata. Secondo lei quel che succede all'interno della Casa sarebbe pilotato.

Si salvi chi può. L’ex vippona Elenoire Ferruzzi è tornata a sparare a zero sul Grande Fratello, rivelando retroscena clamorosi sulla trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Durante un acceso botta e risposta con un hater su Instagram, l’influencer icona del mondo LGBT+ si è lasciata andare a scottanti rivelazioni sul dietro le quinte del reality più discusso d’Italia. Stando alle sue parole, tutto quello che succede all’interno della Casa del GF sarebbe "pilotato" dagli autori del programma. Ecco cosa ha detto in dettaglio.

Elenoire Ferruzzi e le rivelazioni social sul GF

Elenoire Ferruzzi era stata cacciata dal Grande Fratello Vip per uno sputo a Nikita Pelizon. Si era poi dichiarata pentita del suo gesto, certo, ma sotto sotto non aveva mai perdonato la decisone degli autori del programma. E così, nonostante siano trascorsi mesi e mesi dal "fattaccio", ora l’ex vippona è tornata a sfogarsi rivelando scottanti verità sul dietro le quinte del reality Mediaset.

Tutto è partito da un battibecco social. Stuzzicata dalle parole di un hater, la Ferruzzi ha risposto per le rime sulla sua pagina Instagram. "Ma il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto!", ha esordito Elenoire. Poi l’affondo. Il Grande Fratello, stando alle sue parole, è solo "un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare, dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare".

Insomma, quel che accade all’interno della Casa sarebbe tutto pilotato. Compresi i litigi e le espulsioni. "Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto?", ha proseguito sarcastica la Ferruzzi. "Ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro". Il suo sfogo, poi, è andato a toccare anche altri temi più delicati. Come il trattamento che le persone della comunità LGBT+ sono costrette a subire all’interno del programma.

"Lì le figure del mondo LGBT+ devono assolutamente essere una figura macchiettistica", ha spiegato Elenoire. "Non devi manifestare sentimenti, non puoi dire o asserire di esserti innamorata, cosa che invece tutti gli altri possono fare". E così, ha rivelato l’influencer, "per aver esternato dei sentimenti sono stata perseguitata per un anno. Ho subìto una persecuzione solo perché ho manifestato delle preferenze che erano assolutamente corrisposte…e quindi hanno preferito mettere tutto in dubbio e farmi passare come la pazza di turno".

Accuse davvero pesanti, quelle rivolte da Elenoire Ferruzzi all’indirizzo degli autori del Grande Fratello. Che dietro il suo rancore si nasconda anche un briciolo di verità?

