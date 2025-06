I Cesaroni 7, Claudio Amendola affonda sugli ex: "Ci hanno detto arrivederci, ci fa schifo. Antonello Fassari? Ci ha salvato" Presentata in anteprima all'Italian Global Series Festival l'atteso ritorno de I Cesaroni, ma non mancano le polemiche: cosa ha detto Claudio Amendola

Presentata in anteprima nella prima edizione dell’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione, l’attesissima settima stagione de I Cesaroni, o meglio I Cesaroni-Il Ritorno, un progetto a lungo elaborato, pensato, chiesto a gran voce dal pubblico e, infine, diventato realtà.

I Cesaroni 7, Claudio Amendola spara a zero sugli ex

Durante la presentazione della serie alla presenza di tutto il cast, il protagonista nei panni di Giulio, Claudio Amendola, non si è risparmiato in quanto a entusiasmo per gli episodi che il pubblico potrà vedere in tv nella prossima stagione, ma non si è nemmeno tirato indietro nel rispondere, con la consueta schiettezza, alle domande sugli storici ex protagonisti della serie che, in questo i Cesaroni-Il Ritorno hanno deciso di passare la mano, ovvero Alessandra Mastronardi, Max Tortora (che si sono ritrovati a lavorare insieme sul set della recente serie Mediaset, Doppio Gioco), ed Elena Sofia Ricci. Ed è in particolare sull’attrice che per anni ha vestito i panni di Lucia, che hanno puntato le frecciatine polemiche di Claudio Amendola: "La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta stagione c’erano più questi attori. E vi possiamo giurare, così mettiamo un punto, che nessuno è uscito per volontà nostra, a cominciare dalla signora Ricci […] Lo dico perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo certi attori. Sono tutti attori che ci hanno detto ‘arrivederci e grazie, ci fa schifo'".

Poi, l’obiettivo di Amendola, sembra essersi spostato, riferendosi a un ex già uscito dalla serie, che recentemente ha detto che il suo personaggio, volendo, potrebbe rientrare: "Uno dice ‘adesso torno. Sto a casa da un po’, forse è il caso che torno a farlo’. Ci potevi pure pensare prima: qui porte aperte per chi porta. Chi non porta, parta pure. C’è un velo di polemica?" ha concluso ironicamente la sua bordata. Per poi aggiungere ancora, velenosamente: "Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza dei Cesaroni nelle loro carriere".

Il ricordo di Antonello Fassari: "Ci ha salvato la vita"

Naturalmente, non poteva mancare un pensiero all’amico e collega di set recentemente mancato, Antonello Fassari. Claudio Amendola ha detto di aver sentito costantemente la sua presenza anche durante la lavorazione delle nuove puntate de I Cesaroni e anzi, ha addirittura svelato di essersi sentito salvato da lui in occasione di un incidente sfiorato sul set, che ha coinvolto lui e Ricky Memphis, e che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. "Ci ha salvato lui", ha detto Amendola e anche Ricky Memphis si è detto convinto che sia stata la protezione di Antonello Fassari ad evitare il peggio.

I Cesaroni 7: cosa sappiamo finora

Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova, attesissima stagione dei Cesaroni che vedremo su Mediaset, molto probabilmente a inizio 2026? Moltissime novità. Dalla clip mostrata in anteprima durante il Festival di Rimini e Riccione si evince che non si tratta affatto di un reboot ma di nuove storie anzi, una storia che continua da dove l’avevano lasciata milioni di telespettatori.

Voce narrante de I Cesaroni 7 è Adriano, il figlio di Marco e Virginia, interpretati da Matteo Branciamore e Marta Filippi (compagni sul set e nella vita reale). Giulio Cesaroni è dunque diventato nonno, ed è alle prese con la crisi finanziaria che minaccia la chiusura della sua bottiglieria. Per scoprire altro bisognerà attendere ancora solo un po’.

