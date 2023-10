Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Giuseppe arrabbiato per la nomination di Beatrice Giuseppe si è liberato dicendo che Beatrice è una stratega, “Non c’è limite al peggio” ha ribattuto Beatrice, “C’è stata cattiveria. Sono stata sincera, penso che possiamo chiudere questo capitolo” aggiunge Luzzi. Poi Giuseppe non deve aver apprezzato la nomination palese di Beatrice nei suoi confronti, e al termine della puntata si è sfogato in giardino dicendo: “Se esco io pago tutta l’Italia, ma tutta! Pago tutta l’Italia per farla votare contro, e lo faccio perché arrivo dove voglio io. Fuori da qui arrivo dove voglio io”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Massimiliano e Beatrice fanno un reset Con un brindisi la coppia di nemici giurati, gli attori Massimiliano e Beatrice, decidono di mettere una pietra sopra a tutti i litigi avuti in casa, facendo definitivamente pace una volta per tutte. Una sorta di reset: cominceranno da capo con la loro amicizia.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Alex minaccia di andarsene Durante la diretta, all'una di notte, Alex minaccia di lasciare il reality: “Se non spuntano i video in cui Beatrice ha flirtato con me, io me ne vado”, afferma. Alfonso spiega che la produzione non è riuscita a ritrovare il momento in questione, quindi Alex ribatte: “Sono pronto a dire il giorno e pure l’ora in cui ciò che sostengo è successo, chiedo di potermi confrontare con gli autori”. Permesso accordato. Con una precisazione: “Alex, qui nessuno pensa che tu stia mentendo, ma io mi fido del mio gruppo di lavoro. Se non ha trovato niente, significa che non c’è niente”, ribatte Signorini.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 La lettera di Perla per Mirko Mirko è stato chiamato in Mystery Room da Signorini per parlare di Perla. Sulla ragazza lui spiega: "Perla è stata una delle persone più importanti con cui ho trascorso il mio tempo. Ad oggi è semplicemente una ragazza con cui ho condiviso una parte importante della mia vita." Subito dopo Mirko scopre che l'ex fidanzata ha pubblicato sui social il famoso messaggio di lavoro cancellato. Poi il conduttore ha letto al gieffino una lettera scritta da lei: "Ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi, sai che non faccio cose a caso. Ti mando però questa lettera, perché tu sei dentro e non sai quello che succede fuori. Dopo la scorsa puntata ho postato il famoso messaggio cancellato, proprio perché sai che sono una persona chiara e sincera. Addirittura viene detto che non era quello il messaggio. Sono stata più volte tirata in ballo, come se fossi io la causa dei vostri problemi. Spero vengano fuori le vere cause della vostra rottura. Ho visto che finalmente stai aprendo gli occhi: lasciati andare, racconta chi sei, chi sei stato anche in questi 5 anni. Non dimenticare tutto, soprattutto la nostra vecchia storia. Abbiamo avuto progetti grandi che, nel bene e nel male, ti hanno fatto crescere e provare tante emozioni. Io a volte mi chiudo in me, mi fermo a pensare al passato e tutto quello che abbiamo vissuto, e credimi, mi viene un magone allo stomaco, forse perché dentro di me so che ormai è solo passato. Scusa per le lacrime, ma non riesco a contenere l'emozione. Spero che in questa esperienza, dove hai tanto tempo per riflettere, ti ritagli qualche minuto per pensare anche al passato. Ora è una persona diversa che ti sta parlando, una persona matura che ti augura ogni bene, nonostante abbia sofferto tanto".

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Il flirt di Anita con un autore Anita è stata beccata a parlare a bassa voce con Rosy Chin in una sorta di linguaggio in codice di un presunto ragazzo, ma i fan hanno comunque capito si riferisse probabilmente ad uno degli autori che gravitano intorno alla casa, queste le parole di Anita: "Sono film mentali miei di questi giorni in cui io e lui non ci siamo parlati. Magari gli dà fastidio di Mirko...capito? Oppure di Vittorio...secondo me sì! Non sto scherzando, però, questo è stato il mio film in questi giorni. Però se anche domani non mette le canzoni per me allora è così. Lui ha detto che gli piaccio in tutte le vesti. Comunque ho questa burtta sensazione, non è che non mi dispiacerebbe se a lui non piacessi più. ma mi dispiacerebbe che non ci sia più quello scambio di mikado, perché è da due giorni che sono finiti"