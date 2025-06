Grande Fratello, ex concorrente attacca Signorini: "Ha i suoi preferiti, non è stato un programma leale" Ilaria Galassi lancia una bordata al reality di Canale 5 dopo aver partecipato alla scorsa edizione: "Signorini dà troppa importanza ai follower"

Ilaria Galassi lancia bordate al Grande Fratello e non risparmia nemmeno Alfonso Signorini. L’ex Ragazza di Non è la Rai, che quest’anno ha partecipato al reality di Canale 5 con le ex colleghe Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, ha tirato un bilancio della sua partecipazione al programma nel corso di un’intervista, usando parole tutt’altro che accomodanti. Ecco cosa ha detto

Ilaria Galassi contro il Grande Fratello: perché

La showgirl romana, 49 anni, lo scorso settembre ha avuto l’opportunità di tornare protagonista in tv grazie alla partecipazione al Grande Fratello, arrivata dopo diversi anni di oblio mediatico. La sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, però, non è andata benissimo e ora, a distanza di oltre due mesi dalla fine del programma, Ilaria ha deciso di vuotare il sacco svelando le cose che non hanno funzionato: "Sono cambiate troppe cose, anche le regole hanno cambiato: chi esce, chi entra, onestamente non è stato giusto. Non è stato un Grande Fratello leale, mi dispiace dirlo però è stato così". Il j’accuse dell’ex Non è la Rai è poi andato avanti: "Hanno dato troppa importanza ai follower, quando l’importanza siamo noi, con le nostre personalità. Il fatto di entrare ed uscire non è giusto, oppure me lo dici prima quando firmo il contratto e io accetto o meno. […] Se ci sono state delle preferenze? Sì, per alcuni concorrenti. A chi mi riferisco? Non parlo, non mi piace fare nomi".

La stoccata ad Alfonso Signorini dopo il Gf

Nel suo attacco al Gf, Ilaria non ha risparmiato neanche Alfonso Signorini, il deus ex machina del reality che l’aveva scelta a settembre dandole la possibilità di tornare sotto i riflettori. Interrogata sulla possibilità di vedere il conduttore al suo imminente matrimonio, la Galassi ha dato una risposta pungente che evidenzia un suo malumore nei confronti di Alfonso: "Secondo me non verrebbe perché io sono stata un po’ nell’ombra, non ho fatto tanto programma. Forse le persone vengono valutate per questo, non per altro. Secondo me non verrebbe mai, io ci provo a invitarlo. Non l’ho più sentito perché lui credeva nei suoi preferiti".

Il ritiro e l’attacco di Signorini

L’esperienza di Ilaria Galassi al Gf è terminata a inizio febbraio, dopo quasi 5 mesi trascorsi nel loft del programma. L’ex gieffina ha deciso di ritirarsi dal gioco a causa della nostalgia per la sua famiglia: "Io voglio andare a dormire a casa mia, col mio bambino e il mio compagno", ha svelato nel corso della sua ultima puntata. Una decisione che Signorini contestò apertamente, dicendole: "Non è corretto, non siamo bambini di 10 anni, voi avete firmato un contratto".

