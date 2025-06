Cesara Buonamici, perché lascia il Grande Fratello (e chi prenderà il suo posto). La rivoluzione di Signorini Rivoluzione in atto dopo l’edizione flop dello scorso anno: cambiano entrambe le opinioniste. E Mediaset prepara la versione all star per rilanciare il format.

CONDIVIDI

Rivoluzione in vista al Grande Fratello. Il reality di Canale 5, reduce da una stagione povera d’ascolti e ricca invece di polemiche e critiche, si ripresenterà regolarmente al via il prossimo settembre, ma diversi rumors lasciano intendere che ci saranno diverse novità. Ecco quali.

Signorini resta (ma il Grande Fratello cambia)

Partiamo da un presupposto: sarà ancora il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Dopo aver chiuso l’ultima edizione con un messaggio sibillino che sembrava contenere un possibile addio al reality, il conduttore milanese ha smaltito le tossine accumulate durante i sei mesi ininterrotti di messa in onda del Gf 2025/25 e d’accordo con Mediaset ha deciso di restare alla guida del programma. Signorini però è consapevole di come la formula tradizionale del programma sia ormai usurata, lo dimostrano il fatto che la stagione terminata due mesi fa non ha mai toccato punte di share davvero soddisfacenti, sfondando il muro del 20% solo in occasione della puntata d’esordio (21,2%) e della finale (22%). Nel mezzo, tante prime serate che hanno galleggiato tra il 15 e il 18 per cento d’ascolti e un Gf spesso staccato anni luce dalle proposte di Rai 1. Per questo qualche correzione nel format ci sarà, a cominciare dalle opinioniste che sono il sale in studio della diretta serale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Opinioniste bocciate: l’addio scontato di Beatrice Luzzi

Il destino di Beatrice Luzzi sembra già segnato da tempo. Arrivata lo scorso settembre sullo scranno da opinionista nella scia di un’edizione da concorrente vissuta da mattatrice, la ex attrice di Vivere molto probabilmente non farà più parte del programma. Il motivo? Durante l’anno qualche frizione con Signorini c’è stata, spesso anche in diretta, ma in realtà la sua mancata conferma non dipenderebbe da quello. Semplicemente, pur bravissima nell’eloquio, Luzzi non ha sfondato nei gusti del grande pubblico, che in alcuni casi le ha rimproverato una eccessiva solidarietà verso alcuni concorrenti (Zeudi Di Palma su tutti) e un po’ di acredine preconcetta verso altri (Helena Prestes). Beatrice comunque non resterà con le mani in mano. Ormai è a tutti gli effetti un volto Mediaset e continuerà la sua attività da opinionista nei talk e nei contenitori d’attualità del Biscione.

Cesara Buonamici saluta il GF: il retroscena inaspettato

Addio in vista anche per Cesara Buonamici, ma stavolta si tratta di una svolta inattesa. La giornalista, che nelle ultime stagioni ha accettato di commentare il Grande Fratello dopo una vita spesa a dar notizie nei TG Mediaset, potrebbe non far parte del futuro del reality, stando a quanto svelato oggi pomeriggio dallo specialista in gossip tv Amedeo Venza. Cesara avrebbe deciso di terminare la sua esperienza nel cast del Grande Fratello dopo due anni nei quali ha commentato le gesta dei gieffini con garbo, eleganza e umanità, proprio le doti che Pier Silvio Berlusconi le aveva chiesto di portare nel programma dopo alcuni anni in cui – anche in studio – i commenti stavano pericolosamente virando verso il trash.

Stefania Orlando nuova opinionista Gf

Al momento c’è una candidatura gettonatissima – quasi ufficiosa – per il ruolo di opinionista del prossimo Grande Fratello ed è quella di Stefania Orlando. La bionda showgirl conosce alla perfezione i meccanismi del programma, che l’ha ospitata due volte nei panni della concorrente, ed è inoltre dotata di dialettica tagliente e acuto spirito d’osservazione, qualità molto apprezzate da Signorini. Stefania inoltre ha teso la mano agli autori del reality lo scorso dicembre, quando ha accettato (nonostante le titubanze iniziali) di entrare in corsa nel cast per ravvivare le dinamiche di una edizione particolarmente moscia e povera di spunti (missione in parte compiuta). Il prossimo ruolo da opinionista, quindi, potrebbe essere una sorta di ‘premio’ al contributo offerto alla causa del Gf. Resta da capire se la Orlando sarà l’unica opinionista o se avrà una ‘collega’ in studio (ipotesi più probabile).

Grande Fratello, l’edizione All Star e le prime concorrenti

All’orizzonte del Gf c’è però un’altra grande novità. Mediaset infatti sta accarezzando l’idea di trasformare quella in partenza il prossimo settembre in una edizione ‘All Star’ per celebrare a dovere il 25esimo anniversario di un programma che – nel bene e nel male – ha contribuito a rivoluzionare la tv italiana. A quante il cast sarà formato totalmente dagli ex concorrenti più amati che in questi anni hanno varcato la porta rossa della Casa del Gf. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane ci sono quelli delle sorelle Boccoli – Brigitta e Benedicta – forse le uniche due concorrenti a essersi salvate dal disastro collettivo del reality The Couple, chiuso anzitempo lo scorso aprile a causa degli ascolti disastrosi.

Potrebbe interessarti anche