Money Road, finale surreale: Yaser (eliminato) beffa tutti e i ‘buoni’ a mani vuote. Web furioso: “Che schifo” I colpi di scena dell’ultima puntata del reality show condotto da Fabio Caressa e la spartizione del montepremi hanno scatenato la reazione dei social: perché

Sì è conclusa con non pochi colpi di scena la prima edizione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Nella finale del reality show targato Sky in onda in chiaro su Tv8 e condotto da Fabio Caressa non sono infatti mancate le sorprese. Tra eliminazioni, ripescaggi e, ovviamente, tentazioni, l’esito del programma (ma anche e soprattutto la spartizione del succoso montepremi da 174mila euro) ha scatenato la reazione dei social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: la finale

Ieri giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Tv8 è andata in scena la finalissima di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Adattamento del format britannico Tempting Fortune, il reality show targato Sky e condotto da Fabio Caressa è stato una delle sorprese di questa stagione televisiva, partendo prima a rilento ma poi ben impressionando negli ottimi ascolti tv. Nella finale di ieri la "compagnia delle tentazioni" ha terminato il suo duro percorso di due settimane nella giungla della Malesia ed è arrivata al momento probabilmente più atteso: la divisione del montepremi rimasto. Tra tentazioni che hanno decurtato la cifra lungo il cammino e ‘ricariche’ vinte all’ultimo dai 300mila euro iniziali si è arrivato a ben 180mila euro in palio.

La finale di Money Road si è aperta con l’eliminazione di Yaser (che aveva accumulato 2mila euro sul conto personale), condannato dal leader di puntata Francesco. Il gruppo, però, ha deciso di pagare 12mila euro per fare rientrare il concorrente in gioco. Il montepremi finale è dunque sceso a 174.300 euro, pari a 14.525 euro a testa. A ogni concorrente è stata offerta la possibilità di prelevare la cifra spettante oppure il doppio (29.050 euro), ed è proprio qui che è arrivato il colpo di scena: Francesco, Roberta, Enrico, Alessandro, Marco, Alice, Benedetta e Saveria hanno preso la quota spettante di 14.525 euro. Yaser e Grazia, invece, hanno deciso di ritirare il doppio, lasciando di fatto Danielle e Alvise a bocca asciutta. Una brutale doccia fredda per i due concorrenti più parsimoniosi del reality e un incredibile ribaltone causato proprio dal rientro di Yaser.

Il finale con tanto di colpo di scena di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ha ovviamente spiazzato i social, dove non sono mancate le reazioni polemiche. "La vita è ingiusta quando chi semina bene raccoglie tempesta e chi semina male raccoglie frutti", "Una parola SCHIFO", etc. si legge sul web, dove gli appassionati hanno soprattutto preso le difese dei grandi delusi di questa edizione Alvise e Danielle: "Non avrete preso i soldi, ma siete gli unici a poter camminare a testa alta", "Il montepremi così alto è solo grazie a loro che non hanno voluto spendere ed ecco come sono stati ripagati, che schifo", "Li avete estromessi dall’inizio del gioco solo perché si sono fatti il c**o perché voi vi poteste portare più soldi possibili a casa e vi siete coalizzati come dei bambini di dodici anni", "Alla fine chi ha speso più di tutti si ritrova col montepremi full e invece chi si è visto passare tutte le tentazioni davanti e ha fatto davvero fatica non ha la possibilità di prelevare ma che ingiustizia è mai questa", "Cioè Yaser e Grazia di sono portati a casa più di quello che si sarebbero portati a casa con il montepremi intatto di 300k???", "Alvise e Danielle in due valgono più degli altri dieci messi insieme. Purtroppo l’onestà e la rettitudine morale non si possono comprare".

