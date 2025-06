I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci sbotta (ancora) dopo l’autogol di Claudio Amendola: “Ora parlo io” L’attrice ha rotto il silenzio dopo le dichiarazioni polemiche dell’attore romano sul cast della serie che tornerà in onda su Canale 5: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Volano ancora stracci tra Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola? L’attrice fiorentina ha deciso di rompere il silenzio e ha commentato le recenti dichiarazioni (polemiche) dell’attore sul cast de I Cesaroni, che tornerà in onda su Canale 5 dopo dodici anni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Elena Sofia Ricci, la replica a Claudio Amendola

"Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era. L’ho pubblicato la mattina, prima ancora di sapere cosa fosse accaduto". Con queste parole Elena Sofia Ricci ha voluto chiarire a SuperGuida Tv una volta per tutte il botta e risposta (che, a quanto pare, non è stato tale) a distanza con Claudio Amendola. L’attore romano aveva recentemente parlato della collega all’Italian Global Series Festival di Rimini, commentando con tono polemico la sua assenza nel cast della settima serie de I Cesaroni: "Alessandra Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c’erano questi attori. Nessuno è uscito per volontà nostra (…) A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’". Poco dopo Elena Sofia Ricci aveva condiviso una citazione attraverso una storia su Instagram in merito al rispetto ("Chi ti vuole bene non ti ferisce") ma, stando alle parole dell’attrice, non ci sarebbe stato alcun riferimento alle parole di Amendola, con il quale non ci sarebbe invece alcun attrito in corso: "Magari a volte si dicono cose che vengono riportate male, ma sicuramente Claudio non ha voluto dire delle cattiverie nei miei confronti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno de I Cesaroni e il rapporto con la serie

Riguardo il suo mancato ritorno ne I Cesaroni, Elena Sofia Ricci ha specificato di non avere alcun problema nei confronti della serie, pronta a tornare in onda dopo 12 anni a inizio 2026: "Sono grata alla televisione, perché mi ha permesso di entrare nel cuore delle persone (…) Se oggi ricevo un premio alla carriera, è anche grazie a serie come I Cesaroni" ha spiegato l’attrice a SuperGuida Tv: "Non ho mai detto che mi facevano schifo, neanche l’ho mai pensato. Ho amato Lucia Liguori, ho fatto le prime stagioni come da contratto, poi volevo lasciare e ho lasciato la quarta serie (…) perché non volevo restare intrappolata in una serie. Ne sono fiera e li metto accanto a tutte le altre serie che ho fatto nella mia carriera. Ma io ho sempre avuto bisogno, dopo un po’, di voltare pagina".

Potrebbe interessarti anche