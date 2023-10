Grande Fratello: Signorini sbugiarda Heidi, Perla e Letizia emozionano Il 26 ottobre su Canale 5 la nuova puntata del reality promette tante sorprese e scoperte tra dibattiti in studio, confronti decisivi, rivelazioni ed emozioni

Anche la puntata del Grande Fratello del 26 ottobre non lascia scampo a Beatrice Luzzi, sempre al centro della scena e protagonista di ben tre dinamiche: la prima con le altre coinquiline della Casa, la seconda con Massimiliano e la terza con Giuseppe Garibaldi. Anche Varrese non resta certo indietro: Alfonso Signorini torna a parlare di Heidi e di quell’accusa che Grecia Colmenares, durante le nomination di lunedì scorso, ha lanciato all’attore: una notte l’uomo sarebbe saltato addosso all’imprenditrice mentre dormiva. Oggi il conduttore fa chiarezza su tutta la questione con un video inedito (sempre che la registrazione riguardi davvero quella precisa notte). Non solo, perché l’attore riceve anche due regali da parte della sua ex Valentina e della figlia Mia, ma solo dopo l’acceso dibattito in studio con Beatrice. Largo spazio pure a Letizia Pretis, in crisi dopo la dichiarazione di Paolo Masella, e a Mirko e Perla, i due ex partecipanti di Temptation Island: nessun incontro, ma una lettera mette in luce il forte sentimento della donna nei confronti del gieffino. Insomma, una giornatona, con Cesara Buonamici sempre pronta a incalzare i concorrenti per comprendere meglio le situazioni e Giampiero Mughini ormai diventato l’opinionista all’interno della Casa.

Prima di soffermarci sui top e flop della serata, ricordiamo che i preferiti della Casa, quindi immuni, sono Alex, Rosy, Anita, Jill e Fiordaliso, mentre Cesara salva Ciro e Vittorio. A perdere al televoto di oggi è Massimiliano Varrese (contro la Luzzi) il quale lunedì rischia l’eliminazione insieme a Valentina Modini e agli altri nominati di questa sera: Grecia, Beatrice e Giuseppe.

Top

Viva le emozioni vere, quelle sincere, quelle che non serve spiegare perché emergono da ogni sguardo, testo e gesto. Viva Perla Vatiero che con la sua lettera a Mirko Brunetti emoziona tutti e sorprende il nostro gieffino. È evidente che il dolore è ancora presente in lei dopo l’esperienza a Temptation Island, e tutto questo emerge dalle sue ultime parole: "Scusa per le lacrime, ma non riesco a contenere l’emozione. Spero che in questa esperienza, dove hai tanto tempo per riflettere, ti ritagli qualche minuto per pensare anche al passato. Ora è una persona diversa che ti sta parlando, una persona matura che ti augura ogni bene, nonostante abbia sofferto tanto. Oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un’altra persona, lo superi stando da sola. Tu sei stato l’amore più grande della mia vita e sei importante per me. In latino ‘importante’ significa ‘portare dentro’ ed è proprio così: io ti porterò dentro di me." Parliamo di 5 anni di relazione, una storia che Mirko definisce tossica e che probabilmente lo era dato che nessuno dei diretti interessati ha mai avuto un ripensamento riguardo la fine di questo amore, un sentimento che secondo il concorrente non provano più da tempo. Sarà vero? Perché le parole di Perla lasciano pensare ad altro…

Viva la consapevolezza e la sicurezza nelle proprie scelte, quella che non manca a Letizia Pretis, certa che Paolo Masella è soltanto un amico, nonostante le abbia confessato di essere interessato a lei. Ma la gieffina è fidanzata da 3 anni con Andrea, il sentimento è immenso e si vede, e adesso non sa cosa fare, prende le distanze e si sente in colpa per aver causato dolore al giovane amico; una sofferenza, quest’ultima, che la porta a reagire in maniera eccessiva nei confronti di Paolo quando le svela che la sta rivalutando dopo averla vista in atteggiamenti intimi con Vittorio. Il tutto dopo essersi scusato per aver frainteso la loro – sua e di Letizia – personale situazione di "coppia". Non si tratta di gelosia, bensì il ragazzo era convinto che la donna considerasse certi modi di fare con lui "speciali" e invece ora sono diventati normali, perché li usa con altri inquilini. Peccato che il dolore la perseguiti anche nella Mystery Room, dove Alfonso le fa leggere una lettera mandata dal suo innamorato: "Hai espresso il bisogno di fare chiarezza dentro di te e di voler sapere il mio pensiero sul nostro rapporto, ma preferisco parlare dei nostri sentimenti e della nostra situazione guardandoti negli occhi, senza nessuna interferenza esterna." Queste sono le parole che colpiscono come un fulmine a ciel sereno la giovane donna, perché le considera un modo per cercare il distacco da lei, forse per mettere la parola fine alla relazione, a una settimana dal loro anniversario. Ma lei non ha fatto nulla di male con Paolo e sa di non meritarsi una lettera del genere, tanto che dice: "Pensavo che il nostro amore fosse più grande di questa lettera."

Una scena commovente che mettiamo nei nostri top per la sua potenza a livello emozionale, insieme ai due regali per Massimiliano: uno è il primo peluche regalato a sua figlia Mia; il secondo è un messaggio da parte della piccola in cui saluta il padre, gli dice di amarlo e di essere il papà migliore del mondo. Gli chiede anche di abbracciare il pupazzo quando sente la sua mancanza e gli confessa che tra gli inquilini della Casa le piace Vittorio e vorrebbe incontrarlo. Lui, emozionato, ride e si commuove, per poi dire: "Ti amo anche io amore, sei nel mio cuore ogni secondo". Un gran bel momento, soprattutto dopo l’acceso confronto con Bea. Un altro top va a Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi che, proprio durante il dibattito in studio, riescono a dirsi anche qualcosa di bello e diverso dai soliti termini offensivi quali "serpente, diavolo, Vedova nera". "Anche nel momento in cui pensavo ci fosse stato un riavvicinamento con quell’abbraccio avevo parlato molto bene con Giuseppe di lei. Mi piace la sua eleganza, la dialettica e forse vorrei avere un po’ del suo cinismo", dichiara Varrese. Dopo un lungo momento di silenzio, Beatrice afferma: "Il sorriso. Devo dire che è stato molto bello quando l’ho abbracciato. L’ho fatto veramente per solidarietà umana." Max ricorda che quella volta le aveva chiesto scusa perché è "un gentiluomo" e perché riconosce di essere a volte "un po’ eccessivo". Inoltre, l’attore confessa di aver detto in alcune occasioni che "Beatrice ha acquisito nel tempo un fascino. È la verità. Non so se alla fine dell’avventura ci scopriremo innamorati." Altrettanto top è la reazione di Paolo Masella alla lettera di Andrea, il fidanzato di Letizia: "E’ giusto che voi vi vediate e vi confrontiate".

Flop

Il primo flop lo diamo alle inquiline, sempre pronte a fare gruppo contro Beatrice, a cui assegnamo il secondo flop della serata, perché è talmente ripetitiva da diventare noiosa, e tra l’altro non perde occasione di ribadire gli stessi concetti anche quando le vengono poste domande che con la sua situazione all’interno della Casa non c’entrano nulla. Capiamo il disagio, ma anche meno egocentrismo, altrimenti va a finire che ci tocca dare ragione a Massimiliano quando le dà della "vittima" e "attrice" (nel senso di "falsa"). Anche lui però in quanto a dire sempre le stesse cose mica scherza, e lo dimostra il dibattito in studio prima di dichiarare il vincitore del televoto, dove i due riprendono tutto ciò che è accaduto in queste settimane senza trovare un vero punto di incontro. Tra gli eventi negativi citiamo anche Giuseppe Garibaldi, che non solo nella scorsa puntata aveva insinuato che Beatrice se ne fot*e dei figli, e ora rincara la dose dandole della "giocatrice". Lei non ci sta, come è giusto che sia, e afferma che quanto detto da lui è imperdonabile, un concetto su cui torna almeno 3 volte, prendendosela anche con Mughini solo per aver detto che i suoi preferiti nella Casa sono Giuseppe e Ciro. Inutile dire che la relazione tra i due gieffini è già arrivata al capolinea.

Infine, tra i flop citiamo il comportamento ambiguo di Heidi Baci, perché nel filmato inedito mostrato in diretta è evidente che la donna cerca attenzioni da Massimiliano, anzi si offende quando lui la ignora per troppo tempo, per poi allontanarlo quando lui cerca di rimediare. È Ciro quella notte a consigliargli di andare dall’imprenditrice per darle un bacio, anche visto che poco prima i due erano abbracciati sul divano. In effetti qualcosa sembra essere andato come diceva Grecia, con lui che le arriva da sopra per abbracciarla mentre dorme e lei di primo acchito un po’ sorpresa. Ma già dalle scene in cui i due sono a letto si vede Heidi che ride e questo è abbastanza strano, ma il conduttore fa notare che spesso l’abbiamo vista ridere anche in momenti alquanto difficili. Peccato che quando vengono presentate le immagini del giorno successivo, la donna, parlando di quanto successo con Fiordaliso, pare molto tranquilla. Qual è la verità? Perché la Colmenares è sicura che non è quella la notte di cui parlava l’altra sera, in quanto Valentina non si era alzata dal letto, come invece mostra il filmato di cui sopra. Esiste un altro video? Per Signorini no.

