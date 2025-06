Beatrice Luzzi, gli amori più clamorosi e 'hot' dell'attrice: dal flirt con Gerard Butler al 'matrimonio' con Signorini L'attrice, famosa per la soap opera Vivere, ha raccontato alcuni suoi trascorsi piccanti nel salotto di La Volta Buona, intervistata da Caterina Balivo

CONDIVIDI

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’attrice Beatrice Luzzi ha sperimentato sulla sua pelle il format "tritavolte", raccontando del flirt con Gerard Butler e del passato con Alfonso Signorini. Nello spezzone del programma dedicato alla "lettura delle carte", a Luzzi sono state mostrate delle schede raffiguranti alcuni momenti della sua vita o della sua carriera. A lei la scelta se definire quale, per ciascuna coppia, è stata la sua "Volta buona" oppure quale "tritare". E l’ex attrice della soap opera Vivere non ha avuto dubbi.

Dal flirt con Gerard Butler alle "nozze" con Alfonso Signorini: un tuffo nel passato di Beatrice Luzzi

Laureata alla Sapienza di Roma in scienze Politiche, Beatrice Luzzi ha iniziato a recitare quasi per caso. "Le carte mi dissero che dovevo fare l’attrice", ha confessato. Il successo è arrivato con la partecipazione alla soap opera Vivere, in cui ha vestito i panni di Eva Bonelli dal 1999 al 2001. Dopo Giorni da Leone, la conduzione di Linea Verde e un lungo periodo come opinionista in vari talk show.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando arriva la carta con Gerard Butler, ha ammesso senza problemi: "Il nostro flirt è durato pochi giorni. Io non volevo trasferirmi in America". La liaison tra i due risale all’estate del 2004. Dopo l’attore americano arrivano Cesara Buonamici e Alfonso Signorini, che hanno segnato pesantemente la sua esperienza al Grande Fratello, prima come concorrente nel 2023 e poi come opinioni dal 2024. Alla fine "salva" Alfonso: "Gli sono grata. Me lo volevo sposare, ma lui non ha voluto". Dal 2007 al 2019 è stata legata con il giornalista e antropologo Alessandro Cisilin, con cui ha avuto due figli, Elia e Valentino.

Dove recuperare in streaming la soap Vivere con Beatrice Luzzi

La produzione cinematografica di Beatrice Luzzi si limita a pochi titoli, tra cui Travolti dal Destino di Guy Ritchie, remake del 2002 del classico Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto del 1974. In TV qualche puntata di Don Matteo, I Cesaroni e Provaci ancora Prof!, ma il suo ruolo più famoso rimane quello di Eva Bonelli in Vivere. Se volete recuperare la soap opera ambientata nel comasco la trovate disponibile in streaming per intero e gratuitamente nel catalogo di Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche