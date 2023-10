Grande Fratello: Heidi Baci lascia la Casa dopo le dure parole del padre Tante emozioni nel Loft più spiato d'Italia durante l'undicesima puntata: dibattiti accesi, nuovi ingressi e parole grosse che volano e lasciano il segno

Al Grande Fratello accadono anche cose impensabili, lontane da ogni aspettativa per quanto assurde. Spesso assistiamo a scontri accesi, dibattiti che nemmeno trovano una conclusione, ma questa volta un finale c’è e vede Heidi Baci abbandonare la Casa il 16 ottobre e Massimiliano Varrese sconvolto dalla parole del padre di quest’ultima. Alfonso Signorini, perfetto difensore della verità, risponde a tono alle insinuazioni di un uomo che non conosce fino in fondo l’attore e il suo modo di essere, ma sa com’è nella vita di tutti i giorni sua figlia: solare e allegra. Al fianco del conduttore, come sempre, Cesara Buonamici, pronta a commentare quanto accade in diretta.

Non solo dramma, perché nel corso dell’undicesima puntata assistiamo anche a tre ingressi attesi: il primo è quello di Jill Cooper, sempre attenta alla forma fisica; il secondo è quello di Mirko Brunetti, ex partecipante di Temptation Island insieme a Perla Vatiero. Il giovane racconta perché con la tentatrice Greta Rossetti, per la quale ha lasciato la ex fidanzata al falò, sono in una "pausa abbastanza grave": "Con Greta c’è stata una connessione mentale. Ci ritrovavamo in ogni pensiero. Poi è successo che un paio di mesi fa ho cancellato un messaggio di lavoro rivolto a Perla. Greta lo aveva già letto, io l’avevo eliminato per non farla stare male. Ho fatto peggio"; l’ultima new entry è Giampiero Mughini, accolto da Giselda e Ciro nel Tugurio. L’uomo raggiunge il primato del primo concorrente del Grande Fratello a portare nella Casa dei libri e dormirà nella dependance in giardino. Prima di entrare nel vivo del nostro top e flop – i momenti migliori e peggiori della serata – ricordiamo che la preferita del pubblico è Beatrice Luzzi, le due immuni del Loft sono Angelica e Letizia, mentre Cesara Buonamici salva Heidi Baci. Le gieffine finite al televoto sono Grecia Colmenares (ancora?), Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini.

Top

Uno dei top della puntata (anche uno dei momenti peggiori per altri motivi) riguarda l’atteggiamento di Signorini nei confronti di Heidi e Massimiliano. Il conduttore resta imparziale e cerca di dare manforte a entrambi i protagonisti della spiacevole vicenda, consapevole forse di esserne il primo responsabile, avendo più volte spinto l’imprenditrice a proseguire con questo flirt. Il conduttore difende a spada tratta Varrese, rivolgendosi al padre della gieffina con estrema sicurezza: "Una cosa gliela devo dire. Le sue affermazioni sono molto forti, mi sento di dissentire. Heidi, Massimiliano non ti ha mai trattato male, non ha mai esercitato violenza nei tuoi confronti, e questo va assolutamente detto a onore e nel rispetto della verità. È una trasmissione che va in onda h24 e dire che Massimiliano Varrese tratta con violenza sua figlia è una falsità. Abbiamo detto che lui è un po’ troppo oppressivo, ma esserlo non vuol dire stalking o essere violenti." Quella fisica magari no, è vero, ma la violenza ha in sé tante sfumature che non sempre siamo in grado di cogliere al volo. Quindi un punto lo diamo solo alla buona volontà del conduttore di essere super partes e di cercare fino all’ultimo di arginare la situazione, perché pensiamo che anche Varrese abbia le sue colpe in una storia che Heidi voleva chiudere già da tempo. Come accennato, in mezzo al top c’è anche un flop, in quanto il conduttore nel corso dei suoi innumerevoli interventi volti ad aiutare Massimiliano a stare meglio sembra voler indirizzare il pubblico verso una verità assoluta che del tutto fondata non è: il cattivo di turno è il padre della diretta interessata.

Un altro grande momento riguarda proprio Massimiliano e la sua risposta a Heidi nel momento in cui la donna chiarisce la situazione e i motivi per cui la loro "storia" giunge al capolinea: "Credo che in questo momento la migliore parola sia il silenzio da parte mia. Dopo delle accuse così gravi preferisco tacere, perché forse è più saggio. Però adesso ho capito di chi avesse paura Heidi e quello non sono io: lei ha paura del giudizio di suo padre, però preferisco tacere perché la situazione è molto delicata". L’attore qui osa un po’ troppo, presumendo che l’uomo sia un despota, perché la realtà dei fatti la conosce solo Heidi. Sia chiaro, non è nostra intenzione far passare il padre della ragazza per un padrone, ma ci sta la reazione di Varrese di primo acchito: le parole usate sono davvero pesanti e di fronte a certe offese pubbliche – che siano vere o meno è un altro discorso – è meglio il silenzio.

Il dolore di Heidi nel Confessionale è evidente: il padre le dice che sua madre non guarda più il programma, non la segue più e lei resta spiazzata, capisce che qualcosa non va e piange a dirotto: "Voglio andarmene", dichiara, e alla fine lo fa davvero, lascia la casa più spiata d’Italia. Ma ciò che colpisce è che il suo malessere sembra reale e sincero, il che ci porta a chiederci: qual’è la verità? Possiamo dirvi che per lei il padre ha ragione – solo sul fatto che Max le mette ansia per il suo atteggiamento – e che la conosce meglio di chiunque altro.

Allontaniamoci per un attimo dalla dinamica principale per ricordare un emozionante videomessaggio mandato ad Alex Schwazer dalla sua famiglia nel giorno in cui il piccolo Noah, figlio del campione olimpico, compie gli anni. Poche parole, un "Ti voglio bene" al punto giusto e tante immagini di festa e gioia che si uniscono alle lacrime di Alex nella Casa del GF. "Ho voglia di uscire subito", dichiara Alex tra le lacrime. Altro bel momento della serata, non tanto per lo spessore del tema ma per la leggerezza del momento, è il video in cui sentiamo la vera voce di Giselda mentre canta una canzone nel corso di una sfida canora vinta da Vittorio, Letizia e Beatrice i quali ottengono una cena tutta da gustare. Gli autori possono essere davvero subdoli, perché la voce della giovane veneta di intonato non ha nulla, così come quella di Paolo Masella. Se non altro, dopo tanto dolore, un po’ di risate, comprese quella della diretta interessata e di Signorini che commenta: "Giselda, chiamo la polizia!"

Flop

Inutile girarci intorno perché il primo flop è da attribuire al padre di Heidi Baci che, pur non conoscendo nel profondo Massimiliano Varrese, usa parole forti nei confronti dell’attore. Non possiamo sapere con certezza chi ha ragione e chi ha torto, non siamo nelle loro teste e non vediamo le cose tutti nello stesso modo, ma l’intenzione del padre di Heidi sembra quella di voler aiutare la figlia a uscire da una situazione che a lei sta stretta da sempre. D’altronde le ha sempre lasciato una grande libertà di movimento, quindi è strano che ora sia diventato di punto in bianco un padre padrone, ma c’è modo e modo di dire le cose, soprattutto in diretta davanti a milioni di telespettatori. Perché far passare un certo messaggio senza concedere il beneficio del dubbio è ingiusto e sbagliato, al di là della verità stessa. Queste le sue parole: "È stato come ricevere una pugnalata al cuore. Io non ti riconosco più, non ti vedo più come eri prima: mi sembri un’altra persona. La cosa che non sopporto è che tu non sia riuscita a mettere un muro davanti a una persona che ti soffoca e ti mette sotto stress. Io non ho parole. La mamma non ti guarda più… Ci sono due cose importanti che devo dirti: sono qua perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia, tu lo sai, e non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità. Le due cose importanti sono la tua dignità e la salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa, non sottovalutare il suo stato. Tu qua hai tante pressioni da una persona che ti sta addosso e ha rovinato tutto questo gioco."

Infine mettiamo tra i peggiori momenti della serata l’atteggiamento di Samira Lui, troppo sicura della sua bellezza da dichiarare: "Se lo volessi, Giuseppe me lo prenderei in poco tempo", affermazione poi smentita da Garibaldi e da Beatrice Luzzi, che afferma di averla sopravvalutata e pensa che le manchi stile ed eleganza negli atteggiamenti.

