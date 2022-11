Da noi a ruota libera: le dichiarazioni di Fagnani e Bortone Passando per tutte le dichiarazioni di Serena Bortone sulle relazioni romantiche e il lavoro, fino ad arrivare a tutte le interviste di Francesca Fagnani a Belve

Da noi a ruota libera continua con la trasmissione di oggi domenica 6 novembre su Rai 1, come tutte le settimane Francesca Fialdini intervista personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, ottenendo dichiarazioni esclusive e un intrattenimento sempre coinvolgente. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nella puntata di oggi.

L’intervento di Serena Bortone

La giornalista entra subito nel vivo di uno dei temi più caldi dell’ultima settimana, parlando del caso Memo Remigi e la mano sul sedere della collega Jessica Morlacchi, dopo l’allontanamento di lui dal programma Oggi è un altro giorno: "È stato un grande dolore, un grande dispiacere. Abbiamo sempre avuto rapporti molto autentici, basati su comprensione e fiducia. Questa notizia è stata dolorosa e mi ha amareggiata. Nella vita e a maggior ragione nel lavoro non posso chiudere gli occhi di fronte ad un’ingiustizia, per cui è molto triste". A tal proposito, Francesca Fialdini ha commentato: "Mi sento di dire che le colpe vanno pagate nella giusta misura. È importante aver dato un segnale di questo tipo, questa è la Rai". Non sono poi mancati riferimenti al suo passato, precedente allo studio televisivo ripensando a quella suora che le disse che non ce l’avrebbe mai fatta nella vita. "Non ci rimasi male lì per lì, non apprezzava il fatto che non fossi mai composta, ero sopra le righe, ma sono convinta che suor Sofia, se fosse viva, sarebbe felice per me. Era una donna buona, ma di un’altra epoca". Serena ha poi parlato del suo rapporto con la fama: "Non penso di essere migliore di qualcuno, ho imparato nella vita che bisogna essere se stessi e che i propri difetti non sono elementi di tragedia personale, ma vanno migliorati o accettati". Si entra anche nel tema romanticismo con le osservazioni sul matrimonio e le relazioni: "Non credo nel matrimonio, ma nell’indipendenza. Non sono mai stata sposata. Mai avuto figli". Queste affermazioni trovano posto dopo che gli scorsi giorni erano trapelate ipotesi su un possibile flirt della conduttrice con Lorenzo Viotti. Il giovane direttore d’orchestra che è stato ospite proprio di Oggi è un altro Giorno.

In studio anche Francesca Fagnani

La giovane conduttrice parla con la Fialdini del suo programma Belve. Francesca ha ricordato una delle interviste che le ha dato più notorietà, incentrata su Pamela Prati e lo scandalo Mark Caltagirone. Soffermandosi poi sull’intervista di questa nuova stagione che ha scatenato più commenti, quella a Wanna Marchi, che la Fagnani commenta con: "Più che ambigua, fa impressione che lei non si sia pentita. Lei dà la colpa a chi è stato troppo ingenuo, non prova pietas. Io poi cerco di raccontare storie, anche divisive, sebbene questo non sia il suo caso. Ma comunque ha pagato ed è una storia che valeva la pena raccontare perché è stata un fenomeno mediatico per tanti anni. Più agguerrita di lei è la figlia Stefania Nobili, che ha sviluppato un carico di aggressività che la mamma fuori dalle telecamere non ha". La giornalista incalzata ha una sua idea molto positiva anche su Ilary Blasi, che ospite al programma Belve ha parlato della sua relazione con Francesco Totti: "Io credo sia stata molto sincera. Le chiesi se il suo rapporto sarebbe sopravvissuto ad un tradimento e disse no, e mi pare che così sia andata". Ma l’ospite che le ha suscitato più tenerezza è stata sicuramente Nina Moric: "È arrivata nuda, con le sue fragilità. Non le ha nascoste. Lei è molto autocritica e mi sembra in un percorso di rinascita". Fagnani ha citato anche l’intervista a Monica Contraffatto, che ha fatto coming out da lei: "Le mandai un messaggio per capire come stesse. Lei mi rispose: ‘Mia madre dice che pure te sei lesbica secondo lei’. Le ho risposto: ‘Per ora no, ma la considero già mia suocera’".

Gli altri ospiti

In studio anche Giuseppe Zeno ad aprire la puntata. L’attore sarà il protagonista del film Tutto per mio figlio, che racconta la storia ispirata a fatti realmente accaduti di un uomo che si oppone al racket camorristico, la pellicola andrà in onda su Rai 1 domani, 7 novembre. Ottimo il messaggio che fa passare il progetto, dedicato a chi nella vita trova il coraggio di opporsi alla malavita. A varcare le porte del programma anche l’attore e regista Edoardo Leo, che si commuove nel ricordo di Gigi Proietti e cita un monito del Maestro, dicendo che a 25 anni era nell’età in cui si sentiva un po’ aitante e lui gli disse "Perché fai il figo? Non sei figo, fai ride". Dal 10 novembre Leo sarà nelle sale protagonista del film di Gianni Zanasi War – La guerra desiderata, il film sull’improvvisa guerra nel cuore dell’Europa molto attuale, ma scritto tre anni prima del conflitto in Ucraina.

