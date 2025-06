Belve, Fagnani svela perché ha tagliato l’intervista ad Anna Pettinelli: "Era garbata e carina, mannaggia" La conduttrice di Belve mette fine alle speculazioni: niente contenuti “mosci” né rivelazioni scottanti, solo una questione di tempi televisivi, ecco cosa ha detto.

A distanza di settimane dalla puntata fantasma, Francesca Fagnani ha finalmente fatto chiarezza su quella che, a tutti gli effetti, è diventata una delle interviste più discusse… pur non essendo mai andata in onda. Stiamo parlando dell’ospitata di Anna Pettinelli a Belve, registrata regolarmente ma poi esclusa dalla messa in onda. Il motivo sembra escludere l’idea di scontri nascosti, scandali o semplicemente poco interesse da parte della conduttrice. Si tratterebbe solo di tempi tecnici troppo stretti. Ecco cosa ha rivelato la giornalista e conduttrice.

Anna Pettinelli tagliata da Belve: la versione di Francesca Fagnani

Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025/2026, la conduttrice ha spiegato davanti alla stampa com’è andata davvero: "L’intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di che. Io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata che è quella di Nino Frassica. Avevo altre quattro interviste e avrei finito alle 2:00. Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e l’ho fatto con grande dispiacere. Era un’intervista molto garbata e carina com’è Anna. Mannaggia". Insomma, sembra che non ci fossero affatto cattive intenzioni da parte della conduttrice. Ma darà davvero così?

Il video frecciata postato da Anna Pettinelli

Tutto questo è arrivato dopo che la stessa Pettinelli aveva pubblicato un video sui social in cui si mostrava nel backstage di Belve, truccata, pronta a entrare in studio e accolta dagli applausi del pubblico. Si sentiva anche la voce della Fagnani che la presentava: "È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: ‘Bella patata sono io’. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli". Il video era accompagnato da un messaggio ironico indirizzato al manager Andrea Di Carlo: "Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!". Una risposta diretta all’articolo di Dagospia.

Le parole di Dagospia e la replica

Giuseppe Candela, infatti, aveva scritto su Dagospia: "L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia". La speaker radiofonica ha voluto ribattere, seppur con tono leggero, mostrando che non c’è stato nulla di "poco incisivo" nel suo intervento, quanto piuttosto un problema di spazio in palinsesto. Nonostante la polemica e le frecciate via social, sicuramente con le parole di Francesca Fagnani la questione si ridimensiona. Sembra si sia trattato solo di una scelta forzata dal minutaggio. E chissà che l’intervista non venga recuperata più avanti, magari su RaiPlay o nella prossima stagione di Belve. Intanto, il caso si chiude così: con un "Mannaggia" della conduttrice, visibilmente dispiaciuta.

