'Belve Crime', Francesca Fagnani indaga nella mente dei criminali: Massimo Bossetti primo ospite Oltre all'uomo, in carcere per l'omicidio di Yara Gambirasio, le interviste a Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione: cosa vedremo.

A una settimana esatta dalla fine di Belve, Francesca Fagnani torna su Rai 2 con uno spin-off del suo talk, pronto a conquistare ancora una volta il pubblico. Stasera, martedì 10 giugno 2025, la giornalista va in scena con Belve Crime, un nuovo format che si prefigge di indagare nella mente dei protagonisti di alcuni dei casi di cronaca nera che hanno scosso il nostro Paese. Un programma che mira a guardare nel profondo della personalità di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male, con interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento dell’Italia intera. Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata di Belve Crime.

Belve Crime, anticipazioni e ospiti prima puntata (10 giugno): Bossetti, Eva Mikula e Tamara Ianni

Parte stasera Belve Crime, programma spin-off del celebre talk di Francesca Fagnani. Questa volta, invece di personaggi noti del mondo dello spettacolo, però, ci saranno protagonisti di alcuni dei fatti di cronaca italiani più scioccanti e discussi. Tra gli ospiti della prima puntata Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Appello e Cassazione hanno confermato la sentenza della corte d’assise di Bergamo.

Bossetti, che si è sempre dichiarato innocente, concede un’inedita e lunga intervista: un confronto teso e serrato in cui, rispondendo alle domande dirette di Fagnani, per la prima volta l’uomo racconta a lungo e in modo dettagliato la sua vicenda. L’intervista è stata realizzata nel carcere di Bollate (Milano), mentre i confronti con gli altri ospiti della puntata di Belve Crime sono stati invece realizzati in studio.

Come quello a Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi – uno dei componenti della Banda della Uno Bianca. Spazio anche all’intervista a Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia che contribuì all’arresto di 32 componenti del Clan Spada di Ostia e a Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana. Infine, la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come ‘Indagini’.

Dove e quando vedere Belve Crime

Belve Crime va in onda con la prima puntata martedì 10 giugno 2025 alle 21.20 su Rai 2. Per chi volesse, il talk è visibile anche in streaming e on demand sulla app e il sito di RaiPlay.

