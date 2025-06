Anna Pettinelli, la ‘vendetta’ dopo lo smacco di Belve: il video e la stoccata a Francesca Fagnani A seguito della sua intervista mai andata in onda perché considerata troppo ‘moscia’, l’insegnante di Amici ha voluto replicare: ecco le sue parole.

Proprio ieri, il giornalista Giuseppe Candela, storica penna di Dagospia, ha fatto emergere una particolare indiscrezione sul programma Belve di Francesca Fagnani. In particolare, la speaker radiofonica e insegnante di Amici Anna Pettinelli avrebbe registrato un’intervista che tuttavia non sarebbe mai andata in onda perché ritenuta troppo ‘moscia’. Nelle ultime ore, la stessa Pettinelli ha confermato la notizia replicando con una bella stoccata diretta alla Fagnani: ecco cosa ha detto.

Belve, Anna Pettinelli conferma l’intervista mai andata in onda

A seguito dell’indiscrezione sull’intervista di Anna Pettinelli a Belve mai andata in onda, la speaker ha confermato la notizia pubblicando su Instagram un video (successivamente rimosso) condiviso dal suo manager Andrea Di Carlo. Nel video si vede proprio Anna intenta a varcare la soglia dello studio di Belve, con tanto di introduzione della padrona di casa Francesca Fagnani che afferma: "È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli".

Quanto rivelato da Candela è dunque reale, e l’intervista ad Anna Pettinelli a Belve esiste davvero. Ora la domanda è: Francesca Fagnani ha veramente deciso di non mandarla in onda perché ritenuta troppo ‘moscia’ per gli standard del programma?

Anna Pettinelli, stoccata a Francesca Fagnani dopo lo smacco di Belve

"L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia", è stata la rivelazione di Giuseppe Candela. Ed è proprio a proposito di questo che la Pettinelli ha voluto fare chiarezza. Mentre il suo manager ha postato il video che la ritrae nello studio del programma di Rai2 scrivendo ironicamente "Neanche Grace Jones!", la speaker ha ripubblicato il video aggiungendo: "Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!".

Insomma, Anna Pettinelli non ci ha pensato due volte a mandare una bella stoccata a Francesca Fagnani dopo essere stata additata come troppo ‘moscia’. Il video è stato poi cancellato dai social, ma la sua breve presenza sul web è bastata a confermare l’indiscrezione di Dagospia e regalare ai fan qualcosa di cui parlare. Quello che molte persone si chiedono ora è se avremo mai modo di vedere l’ormai famosa intervista dell’insegnante di Amici. Moscia o non moscia, sarebbe più giusto a questo punto lasciare il vero giudizio al pubblico a casa. Ad ogni modo, per il momento il programma di Francesca Fagnani è giunto al termine e di tutto il resto se ne parlerà in futuro.

