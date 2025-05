Raimondo Todaro a Sognando Ballando con le stelle, il ritorno dopo Amici. Le parole di Milly Carlucci Dopo le tante indiscrezioni circolare nelle ultime settimane, la padrona di casa ha ufficialmente confermato la presenza del ballerino nel cast.

Partirà domani sera, venerdì 9 maggio, lo speciale Sognando Ballando con le stelle per festeggiare i vent’anni del programma. Un format inedito che vedrà sfidarsi dieci ballerini, con accanto personaggi famosi, per conquistare un posto come ballerino professionista nella prossima stagione di Ballando con le Stelle. Nelle ultime settimane sono circolare diverse voci sul cast di questo speciale, alcune delle quali ipotizzavano il grande ritorno del ballerino Raimondo Todaro. A poche ore dall’inizio dello show, ci ha pensato la padrona di casa a fare chiarezza e a raccontare la verità una volta per tutte: ecco le sue parole.

Sognando Ballando, Milly Carlucci rivela: "Todaro tornerà su questa pista"

Dopo le tante indiscrezioni circolare in queste settimane in merito alla presenza di Raimondo Todaro a Sognando Ballando con le stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha vuotato il sacco una volta per tutte, confermando il grande ritorno del ballerino per questo speciale dedicato ai vent’anni del programma. "Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti perché fa parte della nostra storia", ha confessato proprio Milly a SuperGuida Tv.

Detto questo, la conduttrice ha però escluso un eventuale ritorno del ballerino anche nel format classico di Ballando con le stelle. "Credo che Raimondo si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse". Ricordiamo infatti che Raimondo Todaro ha abbandonato lo show di ballo di Rai1 ormai diversi anni fa, per poi approdare ad Amici di Maria De Filippi come insegnante di latino. Ad oggi, come sottolineato anche da Milly Carlucci, un suo eventuale ritorno a Ballando sembrerebbe escluso, ma i suoi tanti fan saranno comunque molto felici del suo breve ritorno per lo speciale Sognando Ballando.

Sognando Ballando con le stelle, chi vedremo

E dato che manca ormai veramente poco all’inizio di Sognando Ballando con le stelle, ricordiamo che tra i volti noti che avremo modo di ritrovare ci saranno Emanuele Filiberto, Bianca Guaccero, Federica Pellegrini, Gabriel Garko, Wanda Nara, Nathalie Guetta, Francesco Totti e molti altri. Tra gli storici ballerini dello show di Rai1 rivedremo invece Simone Di Pasquale, Samuel Peron e Samanta Togni, mentre in giuria non mancheranno i volti ormai iconici di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

