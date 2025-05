Sognando Ballando, Milly Carlucci annuncia il cast (completo) delle coppie. E parla del ritorno di Raimondo Todaro In diretta a La Volta Buona, la conduttrice dello spin-off Rai 1 ha presentato tutti i concorrenti della gara. Mentre in studio Mariotto e la Erra commentavano. Ecco i dettagli.

L’attesa per Sognando Ballando con le Stelle cresce di giorno in giorno e, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Milly Carlucci ha finalmente svelato i dettagli dello spin-off più atteso dell’anno. In studio, insieme alla storica conduttrice, anche Guillermo Mariotto e la giurata popolare Rossella Erra, pronti a commentare le novità e le curiosità di questa edizione celebrativa che promette scintille e grandi emozioni. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Sognando Ballando, Milly Carlucci svela cast, sorprese e retroscena a La Volta Buona

Caterina Balivo ha esordito a La Volta Buona, con una nota di colore: "Nella prima puntata di Sognando Ballando ci saranno due Milly Carlucci, cioè anche Giulia Vecchio, che fa la sua imitazione al Gialappa Show". E la stessa Milly, collegata con lo studio, ha replicato con ironia: "È divertente vederla con un occhio esterno, perché percepisce i tuoi tic…cose che non sapevo di avere e invece ora lo so."

Ma il vero cuore della chiacchierata, come da pronostici, è stata la presentazione delle quattro serate evento che, come ha sottolineato la Carlucci, saranno "una grande festa, in cui arriveranno grandi personaggi a cominciare da Francesco Totti. Ci saranno poi dei ritorni strepitosi, come quello di Federica Pellegrini, quello di Gabriel Garko, di Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Iva Zanicchi…".

L’ipotesi Raimondo Todaro a Sognando Ballando

Non sono mancati poi i momenti di ‘pepe’ in studio: Rossella Erra, infatti, non ha nascosto la sua perplessità su alcuni nomi, in particolare Wanda Nara. "Vorrei chiedere qualche cosa a Wanda Nara, diciamo che quando è venuta a Ballando non è stata proprio sincera…". Ma Milly Carlucci, imperterrita, ha proseguito con la sua presentazione.

"Lo sapete che arriveranno su questa pista vecchi maestri", ha detto la conduttrice, "c’è Simone Di Pasquale, che rimetterà gli scarpini per ballare con Hoara, quindi Samuele Peron, potrebbe esserci Raimondo Todaro, Samanta Togni…perché sono 20 anni, è passata veramente tanta acqua sotto i ponti." Un vero e proprio amarcord, insomma, che riporterà in pista i volti storici del programma, pronti a confrontarsi con nuovi talenti da selezionare.

La lista completa delle coppie in gara a Sognando Ballando

Ed ecco dunque il momento più atteso, con l’annuncio delle coppie da parte di Milly: "Sveliamo queste coppie: con noi balleranno Yuri e Alessandra, e poi Hugo e Giada. Mario e Vera, Mario è di Bari, campione del mondo. E ancora una leggenda del mondo caraibico, Chiquito, con Anastasia". L’entusiasmo in studio intanto cresce, con la Balivo che invita Chiquito a sfilare di nuovo. E Rossella Erra che si lascia andare a commenti ammirati.

La carrellata di nomi continua: "Ma continuiamo nel mondo dei Caraibi, perché lui è partito da Cuba e ha conquistato la Siberia, Mosca. Per poi arrivare qua con tutta la sua energia: Yoyo con Rebecca. E poi ancora Eleonora e Luca. E ancora, Vanessa e Carlo, lei due volte campionessa del mondo. E sempre nel mondo dei Caraibi, Aly-Z con Moreno, ma Aly-Z oggi purtroppo è stata colpita da virus, quindi c’è solo Moreno. E poi, campionessa d’Italia, e star di tanti show internazionali, arriva sulla nostra pista Valentina, con Nikita. E infine una campionessa che viene dal Kazakistan, ha vinto un argento ai mondiali e lei è Janiya, con Pasquale".

"Eccoli qua, i nuovi e ‘vecchi’", conclude poi la Carlucci, "i maestri storici di Ballando con le Stelle con i maestri junior che aspirano ad un posto nel nostro programma. Guardate che colpo d’occhio. Loro sono esattamente 5 donne e 5 uomini, poi ci saranno un vincitore e una vincitrice. Vuol dire che chi vince ha assicurato un posto in autunno".

E infine ecco l’intervento di Mariotto, ironico e pungente. "Però ne dobbiamo scegliere uno, come il Papa", dice il giurato. Perché solo un maestro, tra i tanti in gara, potrà conquistare il sogno di entrare nel cast della prossima stagione di Ballando con le Stelle.

Il cast di Sognando Ballando

Ecco il riepilogo del cast completo dello spin-off Sognando Ballando con le Stelle:

Yuri e Alessandra

Hugo e Giada

Mario e Vera

Chiquito e Anastasia

Yoyo e Rebecca

Eleonora e Luca

Vanessa e Carlo

Aly-Z e Moreno

Valentina e Nikita

Janiya e Pasquale.

