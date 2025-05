Sognando Ballando con le Stelle, la nuova sfida di Milly Carlucci: le cose da sapere Da venerdì 9 maggio, su Rai 1, inizia lo spin off del celebre dancing show, con la giuria al completo e nuovi maestri di danza pronti a scontrarsi per il titolo

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Fan di Ballando con le Stelle restate sintonizzati su Rai 1, perché da venerdì 9 maggio, in prima serata, va in onda la prima puntata di Sognando… Ballando con le stelle, lo spin off del celebre e longevo dancing show che celebrerà i 20 anni di Ballando con un’avventura inedita, nata anche per scoprire nuovi talenti nel mondo della danza, e offrire a dieci aspiranti maestri la possibilità di entrare nel cast ufficiale del programma. Chi trionferà in questa edizione speciale, infatti, si guadagnerà di diritto un posto tra i professionisti del talent nella prossima stagione televisiva. Un’occasione ghiotta e una grande esperienza da aggiungere al proprio curriculum, un trampolino di lancio importante per la carriera di ogni ballerino, ed è ovviamente un posto molto ambito. Nel nostro articolo (QUI per leggero) trovate tutte le coppie in gara, e nel video tutti i dettagli! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche