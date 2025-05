Selvaggia Lucarelli: "A Sognando Ballando vorrei la paletta con lo zero. L'edizione peggiore? Quella col mio fidanzato" Libero Magazine intervista Selvaggia Lucarelli alla vigilia del via di Sognando Ballando con le stelle, lo spin off che celebra i 20 anni del dance show di Rai1.

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

"Mi mancherà la paletta con lo zero. Facciamo così, quel ‘No’ io la considererò come N e Zero". Selvaggia Lucarelli scalda i motori in vista del primo appuntamento con Sognando Ballando con le Stelle, che andrà in onda da venerdì 9 maggio in prima serata su Rai Uno. Uno speciale format spin off che unisce una competizione tra promettenti maestri, tutti ballerini premiati a livello internazionale, che si giocheranno in pista la possibilità di entrare nello staff della prossima edizione di Ballando (in programma il prossimo autunno), e la celebrazione per i 20 anni di storia del dance show di Milly Carlucci con tanti ospiti che questa storia l’hanno segnata.

Non mancheranno, ovviamente, i giudici, motore attivissimo dello show del sabato sera di Rai Uno che, finalmente, giudicheranno dei veri e propri ballerini. "Milly Carlucci in questo modo risponde a tutte le polemiche sul fatto che giudico ma non saprei niente di danza. Ora addirittura giudico veri ballerini". Scherza Selvaggia Lucarelli, che in questa intervista fa un bilancio della sua lunga militanza (siamo già a 10 anni) nelle fila della squadra voluta da Milly Carlucci.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Selvaggia Lucarelli, intervista: "Ballando con le stelle si evolve sempre. L’edizione peggiore? Quella del mio fidanzato"

Sognando Ballando con le stelle è anche la celebrazione di 20 anni di un programma di successo, secondo te qual è il segreto della longevità di Ballando con le Stelle?

Come dice Milly è un programma che non è statico, ma si evolve con la società, danza con la contemporaneità, quindi lo abbiamo visto cambiare nel corso degli anni, anche già dalla struttura: all’inizio era molto più ballo poi si è ampliato lo spazio del racconto. Anche nei personaggi, ce ne sono stati alcuni di rottura che non avevano mai messo piede in tv, che erano divisivi o che avevano storie importanti e non apprezzate dai bigotti della tv. Insomma, Milly Carlucci ha sempre avuto il pregio di fiutare i cambiamenti e di portarli sul palco di Ballando con le stelle. In fondo, non per essere autoreferenziale, ma anche nel mio caso, quando è venuta a cercarmi – ormai 10 anni fa – io ero un personaggio guardato con grande diffidenza dalla televisione, perché sembravo una specie di ‘bug’ del sistema, una che rompe le scatole a chi fa tv, sempre critica sui programmi. Mettermi dentro uno show in prima serata su Rai 1 poteva essere rischioso, invece anche lì Milly ha avuto ragione perché penso di essere stata un elemento importante del programma. In Ballando con le stelle c’è una solennità un po’ polverosa da velluto rosso e poi dentro ci sono però anche delle schegge impazzite: credo che questo sia un binomio molto interessante.

Quando sei arrivata a Ballando con le Stelle, qual era il tuo rapporto con la danza? Questa esperienza ti ha fatto mai pensare ‘un giorno ballerò anch’io’?

No. Quando ero ragazzina ci ho provato anch’io come tutte le ragazzine a fare scuola di danza. Ero carina però facevo sbagliare tutti gli altri: dovevo alzare il braccio destro e io alzavo il sinistro, quindi presto sono stata retrocessa nelle ultime file, e alla fine ho deciso di abbandonare la danza. Il mio riscatto era di pensare: ‘un giorno giudicherò i ballerini’, e la vita mi ha dato ragione.

In 20 anni di Ballando con le stelle, qual è stato il concorrente che ti ha sorpreso di più?

La vincitrice dell’ultima edizione, Bianca Guaccero. È molto difficile, ripercorrendo la storia di Ballando, una ballerina del suo stesso livello. Quando non distingui l’allieva dal maestro vuol dire che hai a che fare con una fuoriclasse. E infatti, se devo trovare un difetto all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, che è stata quasi perfetta, direi che è stato il fatto che il vincitore sembrava annunciato già dalla prima puntata. Era difficilissimo che potesse cambiare qualcosa, per quanto Federica Nargi fosse brava. Di negati ce ne sono stati tanti, ma credo che Salvo Sottile abbia battuto tutti. Ancora oggi glielo ricordo, ed è giusto perché credo che essere il più negato nella storia di Ballando sia meraviglioso.

Invece, qualcuno che attendi di rivedere tra quelli che tornano in pista per Sognando Ballando?

Direi Iva Zanicchi, anche perché ci siamo incrociate in un’edizione per me cupa, quella in cui ha partecipato il mio fidanzato Lorenzo Biagiarelli, quindi la vorrei rivedere. E poi sono curiosa: dopo il ponte che cosa si inventerà, la spaccata in aria?

Ma è stata davvero così terribile quell’edizione per il fatto che partecipava il tuo compagno?

No, beh non è stata una bella edizione per me. Non è stata indovinata l’idea della sua partecipazione. Ha tolto ironia e autoironia a me, i miei colleghi giudici probabilmente si sono sentiti di dover essere imparziali e quindi sono stati più severi con lui un po’ per provocare reazioni in me, un po’ perché altrimenti sarebbero sembrati di parte. E quindi tutto questo ha alterato in parte quell’edizione e anche un po’ i nostri rapporti. Essendo sentimentalmente coinvolta, non ho saputo mantenere la giusta distanza dalle cose. Tornando indietro, sicuramente lui non rifarebbe Ballando con le Stelle, porta una sfiga per alcune coppie… Guarda pure Angelo Madonia (fidanzato della concorrente Sonia Bruganelli, ndr), l’anno scorso: lui alla fine è saltato in aria.

Qualcuno che sei contenta di rivedere?

Un’altra che sono curiosa di rivedere è Hoara Borselli nella veste di ballerina. Lei ha avuto una evoluzione contraria rispetto alla mia: è nata a Ballando con le Stelle (nel 2005 vinse la prima edizione dello show, ndr) e poi è diventata giornalista, io invece facevo la giornalista e poi sono capitata a Ballando con le Stelle. Mi ha stupita il suo ritorno perché so che in realtà lei voleva scrollarsi un po’ di dosso questa immagine di ex concorrente. So che è capitato addirittura che nel passato in articoli che si riferivano a lei come "ex Ballando con le Stelle", lei chiedeva di rimuoverlo. Quindi sono curiosa.

In due decenni di Ballando con le Stelle, qual è stato un personaggio che ti aspettavi in un modo e invece ti ha stupito perché si è rivelato tutt’altro?

Costantino della Gherardesca. Alcuni arrivano qua per il cachet, invece lui si è speso tanto per il programma e tra l’altro con molta ironia, perché non era un ballerino provetto. Ha ballato anche tra, vestito da pizza. Me lo aspettavo un radical chic e invece è stato un simpatico ‘trashone‘.

Il caso Guillermo Mariotto è definitivamente chiuso?

Sì, direi basta parlare di Guillermo Mariotto. In fondo non si è fatto saltare in aria nel teatro; è andato via, una scena un po’ plateale ma abbiamo visto di peggio in televisione.

Ma è vero che ti avrebbero voluto opinionista all’Isola dei Famosi?

C’è stato un avvicinamento, ma non recente. Anche io ho letto questa notizia in questi giorni. Diciamo che tempo fa se ne è parlato, ma come pura e mera ipotesi. Dopodiché è stato chiaro che Simona Ventura, legittimamente (io non sono né offesa né delusa), ha chiesto per fare parte del cast di essere l’unica opinionista, e penso che sia una cosa assolutamente lecita. Quindi l’ipotesi è caduta subito, ma parliamo appunto di più di un mese fa, non ieri, non sono neanche partite le trattative e chissà se sarebbero andate in porto. Detto questo, Veronica Gentili ha tutta la mia simpatia e la mia stima, le faccio un grande in bocca al lupo. Da parte mia non c’è nessun tipo di strascico.

Potrebbe interessarti anche