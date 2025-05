Milly Carlucci, quanto guadagna la Signora di Ballando con le Stelle: le cifre da capogiro Niente di ufficiale, ma la conduttrice è considerata una tra le le più ricche al mondo, almeno secondo la classifica stilata dalla rivista People with Money.

Dal 9 maggio, su Rai 1, Milly Carlucci torna con un’edizione speciale di Ballando con le Stelle, dal titolo, Sognando… Ballando con le Stelle. Uno show ideato e pensato per celebrare i 20 anni del dancing show, ma anche per trovare nuovi maestri per la versione classica del programma. I concorrenti, infatti saranno ballerini provenienti dalle scuole di tutta Italia, e chi vincerà questo spin-off entrerà a pieno titolo come professionista nel cast della trasmissione ufficiale, al via il prossimo autunno. Un gradito ritorno, quindi, per tutti gli appassionati di Ballando che seguono fedelmente il talent da decenni e che, magari, ne sentivano la mancanza, così come della sua padrona di casa. Milly Carlucci, infatti, è una delle conduttrici Rai tra le più amate, ed è nell’azienda pubblica dagli Anni ’70, un periodo lunghissimo e in cui ha fatto una splendida carriera. In tanti si domandano quanto guadagni la regina del sabato sera danzante, e anche se non ci sono notizie ufficiali, in rete qualcosa è trapelato.

Quanto guadagna Milly Carlucci in Rai: il patrimonio oltre Ballando con le Stelle

In molti si chiedono quanto guadagni la regina di Ballando con le Stelle, programma che va avanti da 20 anni riscuotendo un ottimo successo e picchi di share altissimi. Da maggio 2025, poi, su Rai 1 andrà anche in onda uno spin-off del talent, dove rivedremo parecchi dei volti che ne hanno fatto la storia, giuria al completo compresa. Ma quanto percepisce Milly Carlucci per il suo lavoro? Come riportano sia Donna Glamour che Blitz Quotidiano, e da quanto si legge in rete, la conduttrice pare guadagni intorno ai 400mila euro a stagione. Niente di ufficiale, però, dato che né la Rai né Carlucci stessa hanno mai fornito le cifre precise, anche se la presentatrice e annoverata tra le più ricche al mondo, secondo la classifica stilata dalla rivista People with Money. Non c’è solo Ballando, infatti, ma anche Il cantante mascherato, L’acchiappatalenti e molti altri, tanto che secondo la rivista, il patrimonio stimato di Milly Carlucci si dovrebbe aggirate attorno agli 80 milioni di dollari annui, una cifra davvero da capogiro. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

