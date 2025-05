Sognando Ballando con le Stelle, le pagelle: Carlucci insistente (6), Totti a disagio (5), Mariotto superficiale (4) Nella puntata del 16 maggio 2025, non mancano commenti negativi, soprattutto di Mariotto, piccoli dibattiti, gaffe di Carlucci e ospiti come Totti: le pagelle

Finita la seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci su Rai Uno venerdì 16 maggio 2025, scopriamo che la nuova coppia eliminata è composta da Eleonora e Luca Favilla. Durante la diretta, iniziato con oltre un’ora di ritardo, non mancano piccoli screzi, valutazioni negative e tanti ospiti, tra cui Francesco Totti, Natalia Titova e Emanuele Filiberto, mentre in giuria ritroviamo, come sempre, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, il più critico tra i giudici. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata di Sognando Ballando con le Stelle del 16 maggio.

Sognando Ballando con le Stelle, puntata 16 maggio 2025: le pagelle

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova infiammano il palco, voto 8: tornano sul palco di Ballando e lo accendono come pochi. Lei, ex ballerina professionista dello show che ha fatto la storia di questo programma, non ha perso il suo smalto dopo tanti anni di assenza, anzi, porta sul palco energia, gioia e professionalità, emozionando il pubblico in studio e sui social. Davvero un bel vedere, merito anche di una sintonia di coppia (i due si sono conosciuti proprio nello show) che pochi possono vantare, ma resta lei la regina indiscussa del palco mentre ballano insieme.

Fabio Canino e Carolyn Smith corretti, voto 7: "Non mi metterei mai a commentare i titoli che avete vinto, mi sentirei in imbarazzo" dice Canino quando arriva il momento di valutare Valentina, tra l’altro molto energica su quel palco. Lo stesso pensa la Smith, che si arrabbia con Mariotto proprio perché "sminuisce i ballerini". Per esempio, ricordiamo la frase "Niente di ché, nulla di nulla. Non c’era coreografia, pure i passi sbagliati. Campioni del mondo di qua e di là, io non capisco", detta da Mariotto a Eleonora. E non è l’unica persona in giuria, perché ricordiamo che la scorsa settimana la Lucarelli aveva detto che Mario era nella ‘media‘ (si riferiva al suo talento). Noi siamo d’accordo con Canino e la Smith, perché i professionisti meritano rispetto e svalutare ciò che hanno fatto fino a questo momento è ingiusto, anche perché ne hanno fatta di fatica per arrivare dove sono. E poi, come dice Alberto Matano, "Mettere in discussione i titoli non lo trovo elegante". Poi che un ballo non riesca benissimo può capitare a tutti, anche ai più bravi nel loro mestiere. Questo non vuol dire che non abbiano talento però.

Milly Carlucci inarrestabile (forse troppo), voto 6: anche se sono già le 22:50, la conduttrice va in onda e prova a fare il possibile per non deludere le aspettative dei fan, riuscendoci però solo in parte perché, al di là di qualche piccola gaffe (si confonde sulla coppia che parte con 10 punti di vantaggio, sbaglia a dire alcune parole), la sua insistenza nei confronti di Francesco Totti, che vorrebbe avere come ballerino a Ballando il prossimo autunno, la rende un po’ pesante. Venti minuti a cercare di fargli firmare un contratto che – è evidente – non vuole firmare, quando basterebbe rispettare la scelta dell’ospite, evitando così di farlo sentire ancora meno a suo agio, e proseguire con la gara per finire a un orario più consono, senza dover poi correre quando a esibirsi sono i concorrenti del programma. Lo stesso vale per i numerosi filmati mandati in onda: capiamo che è una festa in cui si vogliono ricordare i momenti più significativi delle 20 edizioni del programma, ma è il caso di allungare il brodo quando a mezzanotte mancano ancora la metà delle coppie in gara? Siamo felici della decisione di mandare in onda il programma, nonostante il grave ritardo dovuto alla partita di Sinner, e che la conduttrice non abbia perso il sorriso, però poteva snellire un po’ la scaletta.

Francesco Totti immobile, voto 5: capiamo che salire su un palco davanti a molti spettatori può mettere a disagio anche un campione come Francesco Totti. Infatti la nostra bocciatura vuole essere un modo per spronarlo ad aprirsi di più, anche senza bisogno di raccontarsi a tutto tondo, ed esprimersi in maniera meno concisa. Sembra avere poca voglia di stare su quel palco, tanto che resta immobile al fianco di Milly e non si sbilancia mai, non approfondisce mai il suo punto di vista quando gli fanno domande o dà voti ai colleghi ex ballerini di Ballando. Probabilmente non lo vedremo come concorrente dello show, ma apprezziamo che l’ex Capitano della Roma abbia dato motivazioni sincere, dicendo di non saper ballare e che si vergogna perché timido. In ogni caso, "mai dire mai!", come lui stesso dice in diretta.

Selvaggia Lucarelli e l’equilibrio estetico, voto 5: siamo a Sognando Ballando con le Stelle, ma la giudice sembra dimenticarlo perché dà giudizi riguardanti, per esempio, il fisico di Valentina, considerata troppo simile ad altre ballerine dello show per quanto riguarda la statura: "Abbiamo un po’ di ballerine piccoline, non altissime. Io un’altra maestra così piccolina non la vorrei vedere qui, per un fatto di equilibrio estetico" dice. Però nel programma bisognerebbe valutare la bravura dei professionisti nel ballo, non ricercare un equilibrio tra le altezze dei partecipanti. Insomma, ci sembra un’uscita un po’ insensata e fuori luogo in questo contesto. Come ha detto una volta Carolyn Smith, "Vince il ballo", e allora concentriamoci su quello.

Guillermo Mariotto sempre contro corrente (ma sbaglia il modo), voto 4: va bene esprimere la propria opinione, ma che senso ha dare giudizi negativi senza motivarli a dovere ma limitandosi a dire il più delle volte che "non è nulla di che, non mi è piaciuto". Approfondisci l’argomento, dì qualcosa in più e non passare il tempo a sminuire il talento dei concorrenti in gara senza avere nulla di nuovo da dire. Se non altro Selvaggia Lucarelli spiega il perché del suo pensiero, fa capire bene al professionista qual è il problema, talvolta condivisibile (siamo d’accordo, ad esempio, con il parere sul boogie di Janiya) e altre meno.

L’inizio dello show in seconda serata, voto 4: per un programma nuovo, dove nemmeno ci sono vip sul palco ma ballerini professionisti pronti a mettersi in gioco con balli che non gli appartengono, non ci pare una buona scelta cominciare la messa in onda alle 22:50, anche se apprezziamo la volontà di Milly Carlucci di non deludere le aspettative del pubblico, di non ‘tradirlo’, di non mancargli di rispetto. Infatti, essendoci l’incognita della durata della partita di Sinner, la soluzione ideale forse sarebbe stata quella di rimandare direttamente la puntata a settimana prossima già ieri, magari al lunedì che la concorrenza è poca rispetto ad altri giorni (visto che L’Isola dei Famosi passa al mercoledì). All’ultimo momento non era fattibile per una questione di rispetto verso chi ha aspettato l’inizio di Sognando Ballando con le Stelle fino a quell’ora, ma forse quanto accaduto stasera, tra le immancabili polemiche sui social, potrà aiutare chi di dovere a trovare strade diverse in futuro quando si verificano questi casi, anche perché probabilmente sarà il programma stesso a rimetterci in termini di ascolti.

