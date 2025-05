Milly Carlucci commenta il flop di Ballando, poi si sbottona sull'assenza di Simona Ventura: "Non ho avuto tempo" La conduttrice commenta i bassi ascolti e risponde con toni pacati alle voci sul suo rapporto con Simona Ventura, mettendole a tacere con una risposta tiepida.

Dopo qualche giorno di silenzio e parecchie indiscrezioni che hanno alimentato la curiosità del pubblico, Milly Carlucci ha deciso di dire la sua in un’intervista a SuperGuida TV. Lo ha fatto con l’eleganza che la contraddistingue da sempre, senza polemiche né mezze frasi, ma con la fermezza di chi sa bene come funziona il mondo della televisione. Al centro della questione, due temi caldi: il debutto tiepido di Sognando… Ballando con le stelle, spin-off del suo storico show, e le voci sul presunto gelo con Simona Ventura.

I risultati di Sognando ballando e la risposta di Milly Carlucci

Lo spin-off Sognando… Ballando con le stelle nasceva con un obiettivo preciso: lanciare la ventesima edizione dello show madre, prevista in autunno, e dare spazio a un nuovo talento del ballo. Il risultato? Numeri sotto le aspettative. Ma Milly Carlucci non si lascia abbattere e, anzi, prova a rimettere le cose nella giusta prospettiva. "Abbiamo ottenuto un buon risultato in un periodo di grande distrazione e in un quadro emotivo particolare dovuto alle forti emozioni collettive che abbiamo vissuto: innanzitutto il lutto per la morte di Papa Francesco, un evento che ha profondamente colpito un’intera popolazione e che di fatto ha spento la voglia di divertirsi e di fare intrattenimento. Sappiamo che è un periodo dell’anno che tradizionalmente penalizza Raiuno con la gente che parte per il weekend e si raduna davanti alla tv solo se c’è un evento eccezionale. Ma la nostra missione è cominciare a lanciare la 20esima edizione di Ballando e dare la possibilità ad un professionista di realizzare il proprio sogno. Quindi il nostro è un ottimo risultato in uno scenario altamente competitivo". Nessun tono difensivo, solo una risposta onesta, e forse anche un po’ amara, della realtà dei palinsesti di questa primavera.

Sognando… Ballando con le stelle: il caso Simona Ventura

L’altra questione che ha fatto discutere è stata la mancata partecipazione di Simona Ventura a Sognando Ballando, seguita subito dopo dall’annuncio del suo ritorno a Mediaset come opinionista unica de L’Isola dei Famosi. In molti hanno parlato di un raffreddamento nei rapporti tra le due, che in passato si sono sempre sostenute pubblicamente. Carlucci ha risposto, ma senza lasciarsi andare a grandi dichiarazioni: "Non ho avuto il tempo di seguire la sua nuova avventura televisiva, ma le auguro tutto il meglio". Una frase che dice tanto proprio perché dice poco. E poi ha aggiunto: "Simona e Giovanni sono nel mio cuore". Un’affermazione affettuosa, certo, ma anche molto formale, che sembra quasi voler mettere un punto definitivo alla questione. Del resto, è noto che Milly fosse una delle testimoni di nozze di Ventura, e che tra le due ci fosse un legame sincero. Ma è altrettanto vero che oggi si trovano su fronti diversi, con agende piene e interessi televisivi non sempre compatibili. Scelte editoriali, cambi di rete, dinamiche che in TV sono all’ordine del giorno.

Verso il ventesimo Ballando: una nuova sfida

Ora, però, lo sguardo è rivolto al futuro. In autunno arriverà la ventesima edizione di Ballando con le stelle, e lì sì che Milly Carlucci si gioca una partita importante. Lo spin-off è stato un esperimento, una sorta di palestra. La vera sfida, quella da prima serata con i riflettori puntati, deve ancora cominciare. Il pubblico, nonostante tutto, continua ad amare il programma e la sua formula, ma si aspetta una ventata di novità, un cast forte e qualche colpo di scena.

