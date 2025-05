Sognando Ballando con le Stelle, le pagelle: Carlucci al top (9), Lucarelli punge (7), Mariotto iper critico (4) Nella puntata del 9 maggio non mancano i giudizi di Mariotto, zittito dalla Smith, e quelli di Lucarelli, che lancia una frecciata a Bruganelli: le pagelle

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella prima puntata di Sognando Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci su Rai Uno venerdì 9 maggio 2025, viene eliminata subito una coppia delle 10 in gara: stiamo parlando di Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli. Anche lo spin-off vede in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che devono valutare le performance di 10 ballerini professionisti, uno dei quali entrerà a far parte del cast di Ballando con le Stelle dal prossimo ottobre. Durante la serata, non mancano fin da subito dei momenti ‘caldi’, perlopiù dovuti ai commenti di Mariotto, che porta anche Carolyn Smith ad alzare la voce, e a una frecciata di Lucarelli contro Sonia Bruganelli, immotivata tra l’altro. Ecco cosa è successo durante la puntata. Tra gli ospiti, lo ricordiamo, Hoara Borselli, vincitrice della prima edizione, Nathalie Guetta, Federica Pellegrini, che balla con Samuel Peron, il quale ricorda Eleonora Giorgi ("Questo applauso nei suoi confronti è doveroso perché lo merita, anche per come ha saputo gestire le avversità"), e Iva Zanicchi. Infine, Simone Di Pasquale annuncia che l’anno prossimo farà parte del cast di Un posto al sole e il suo personaggio si chiamerà Pasquale De Simone. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 9 maggio di Sognando Ballando con le Stelle.

Sognando Ballando con le Stelle, puntata 9 maggio 2025: le pagelle

Milly Carlucci vince anche il venerdì sera, voto 9: energica, spontanea, solare, vibrante, mai fuori tempo, né fuori luogo. La Carlucci continua ad allietare così le serate dei telespettatori, questa volta però nella prima serata del venerdì sera. A inizio puntata è talmente emozionata che, oltre ad avere la voce un po’ rotta per l’attesa celebrazione dei vent’anni, si impappina con una parola. Ed è bello vedere che non lo nasconde, né si lascia andare a lacrime facili per avere su di sé l’attenzione del pubblico, ma continua a condurre come una vera professionista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Janiya incanta, voto 9: lei non balla, vola leggiadra tra un passo veloce, un volteggio e una posizione da tenere, guidata da Pasquale La Rocca. I due portano in pista un spettacolo intenso e drammatico, e questa drammaticità emerge in particolare dall’interpretazione della ballerina, che non si accontenta di dimostrare che la tecnica non le manca ma si avvale anche di un’espressività capace di rendere la performance più vera, che, unita a una presenza scenica pazzesca, vale alla coppia una standing ovation.

Carolyn Smith gela Mariotto, voto 8: qualcuno doveva pur dire qualcosa al giudice più critico dello show, e chi poteva farlo se non la vera esperta in giuria? Quando è il turno di Yuri – in coppia con Alessandra Tripoli -, infatti, Guillermo Mariotto dice "Quella coreografia l’ho vista mille volte, non avete rischiato in niente", ma la Smith non ci sta e subito sbotta: "Basta con la frase ‘abbiamo già visto’. Pure i vestiti sono sempre gli stessi. La danza è la danza, rispetto". Poi, lo zittisce quando il collega la interrompe: "Sto parlando!" Tra l’altro, la sua reazione è giusta, perché tutti i balli, alla fine, si ripetono e quindi è normale vedere spesso le stesse mosse, la vera differenza sta nel come vengono eseguiti i passi dai ballerini, nella tecnica e nelle emozioni che riescono a dare al pubblico. Ottimo intervento della Smith che non perde mai un colpo, soprattutto quando è il momento di valutare i concorrenti: i suoi commenti incontrano sempre, o comunque spesso, il sentire comune.

Iva Zanicchi si arrabbia con Samuel Peron, voto 8: canta, balla sulle note di Romagna mia e s’infuria con il ballerino perché, dopo aver citato le sue ex compagne di ballo nello show, chiude il discorso senza fare il nome della cantante, che gliene dice di tutti i colori: "Sei una bestia! Ho pure fatto il ponte, mi sono ammazzata, gli ho fatto perdere 5 chili e li ho presi io al posto tuo!" dice scherzosamente. Ma Peron, per farsi perdonare, le propone di ballare insieme: pace fatta. Perché la promuoviamo? Per la voglia che ha ancora di scherzare e di mettersi in gioco e l’energia che porta sempre in scena.

Selvaggia Lucarelli punge, voto 7: nonostante la Bruganelli non sia una concorrente, anche perché qua si valutano ballerini professionisti, la Lucarelli non manca di lanciarle una frecciata dicendo a Carlo Aloia, suo maestro di ballo nella scorsa stagione, che al suo fianco ora ha una ballerina simpatica e brava a ballare. Non comprendiamo il suo bisogno di attaccarla in continuazione, pure quando non c’è motivo di farlo, però è divertente vedere come cerca di metterla in mezzo appena possibile. Questa sera, salvo alcune eccezioni, è meno ‘cattiva’ del solito: pur criticando alcuni concorrenti, in questi difetti ci trova del bello, per esempio quando dice in maniera diretta (ma divertita) di non capire nulla di ciò che sta dicendo Yuri e allo stesso tempo è affascinata da tale dettaglio, oppure nel momento in cui dice a Eleonora che quel "troppo" – viene criticata perché esagera con l’energia e la drammaticità – a lei piace, anche se è vero che è molto carica sul palco, trovandosi per la prima d’accordo con Carolyn Smith. Che lei voglia andare sempre contro corrente, talvolta anche con uscite spiazzanti, già lo sapevamo ma, alla fine, se non ci fosse lei, chi metterebbe quel po’ di pepe che serve per vivacizzare il programma? A parte Mariotto – si intende – che però risulta spesso fuori luogo.

Hoara Borselli torna più in forma che mai, voto 7: dopo vent’anni dalla prima edizione di Ballando con le Stelle, la Borselli sale sul palco insieme a Simone Di Pasquale, dimostrando di non aver perso il suo talento, quello che l’ha portata a vincere la prima edizione dello show. "Pensavo che mai sarei tornata a ballare su questo palco" dice l’ospite una volta terminato il ballo, e noi diamo ragione a Milly Carlucci che risponde: "Sembra che non sia passato nemmeno un giorno". Brava.

Nathalie Guetta regala risate, voto 7: ha una personalità tutta sua, è come se vivesse in un altro mondo e ci piace così, un po’ stravagante, un po’ emotiva, forse troppo. Ma non si può avere una Nathalie Guetta in miniatura da portare sempre con noi per aiutarci a sopportare meglio i momenti più difficili? Lei che con un niente, una semplice frase buttata lì, un’espressione buffa, una parola sbagliata, un ballo che di tecnico non ha nulla e presenta sempre qualche gaffe (in questo caso crolla al termine della performance), riesce a conquistarci e donarci il buon umore.

Le storie strappalacrime dei concorrenti, voto 5: commuovono le storie dei ballerini che gareggiano per ottenere un posto da maestro in Ballando con le Stelle: quasi tutti hanno un passato difficile e hanno fatto sacrifici per il ballo, come tutti d’altronde, però, tra i giudizi dei giudici, le clip che ricordano le edizioni passate, gli ospiti allegri e l’atmosfera di gioia che si respira sin dai primi minuti, stonano un po’ e appesantiscono la serata. Capiamo la volontà di raccontarsi, di mettersi a nudo, e ne apprezziamo il coraggio, ma la nostra speranza è che la settimana prossima ci raccontino qualcosa di bello, perché si possono commuovere i telespettatori anche con le gioie, non solo con i dolori, e stasera, racconti di eventi felici, ne abbiamo ascoltati davvero pochi.

Mario Cecinati contro Selvaggia, voto 4: non parte benissimo il ballerino che vuole un posto tra i maestri di Ballando. Mentre gli altri concorrenti in gioco accettano le critiche, Mario risponde alla Lucarelli dicendo "Rispetto il pensiero, ma non lo condivido. Questa roba di danza già vista… facciamo 10 danze, è normale che sia così". Polemizzare già la prima sera non è il massimo e soprattutto è poco elegante. Una questione di rispetto nei confronti della giuria che esprime opinioni e che è pagata per fare esattamente questo. "Vorrei portare in pista l’arte dei sentimenti, delle mie emozioni" dice nel video introduttivo, ma per il momento risulta solo arrogante e infantile.

Guillermo Mariotto non si smentisce mai, voto 4: da sempre il più critico, forse anche più di Selvaggia Lucarelli questa sera, Mariotto non perde l’occasione, sin dalla prima performance, di criticare i ballerini, a partire da Valentina Fiori, dicendo "Noi a Ballando con le stelle ne abbiamo già due come lei, una terza ci serve veramente? Portateci del nuovo", per proseguire con Yuri, siciliano che balla con Alessandra Tripoli e al quale dice: "Quella coreografia l’ho vista mille volte, non avete rischiato in niente. L’unica cosa originale è Alessandra che ha fatto la morta su di lui. Poi non si capisce ciò che dice… Ho dovuto chiedere a Selvaggia". Non lo bocciamo per i giudizi in sé, anche se la maniera in cui afferma la sua opinione è discutibile, ma per la ripetitività dei suoi commenti. Possibile che sia lui il prima a non aver nulla di nuovo da dire? Il giudice risulta anche piuttosto maleducato quando si lamenta con Mario per la sua reazione al giudizio di Selvaggia Lucarelli, urlandogli di stare "Attento a scivolare nel vecchiume" e aggiungendo "devi stare zitto, devi essere elegante, balla". Ha ragione sul fatto che era meglio non replicare, ma c’è modo e modo di dire le cose, e questo non ci sembra quello più intelligente e maturo. C’è da dire che almeno in un paio di occasioni elogia l’operato dei ballerini sul palco, come nel momento in cui a esibirsi è Janiya: "Io questa notte mi sognerò i tuoi piedi, volano, sembra che vadano da soli", le dice. Pronta la battuta di Lucarelli: "Si chiama feticismo".

Potrebbe interessarti anche